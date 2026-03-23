Wacker Motzen gewinnt 6:4-Krimi, GW Annahütte siegt im 4:3-Spektakel

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SV Rangsdorf 28 5:0

In Blankenfelde sahen die 53 Zuschauer eine einseitige Partie, in der die Hausherren eine beeindruckende Effizienz an den Tag legten. Nach einer nervösen Anfangsphase platzte der Knoten in der 35. Minute, als Tobias Schmeil zur Führung traf. Was dann folgte, war ein regelrechter Blitz-K.-o. für die Gäste: Nur zwei Minuten später erhöhte Mehdi Madani (37.) auf 2:0, bevor Fabian Ihlow (39.) mit dem dritten Treffer innerhalb von nur vier Minuten für eine Vorentscheidung noch vor der Pause sorgte. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Preußen hungrig. Erneut war es Fabian Ihlow (66.), der den Vorsprung ausbaute, bevor Romell Pohl (86.) kurz vor dem Ende den 5:0-Endstand perfekt machte. Die Fans der Heimelf feierten einen souveränen Auftritt gegen einen SV Rangsdorf, der an diesem Tag kein Mittel gegen die offensive Wucht der Gastgeber fand.

RSV Waltersdorf 1909 – Heideseer Sportverein 3:1

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die 82 Zuschauer in Waltersdorf. Die Gäste vom Heideseer SV erwischten einen Start nach Maß, als Nils Gustmann bereits in der 2. Minute zur frühen Führung einnetzte. Waltersdorf wirkte geschockt und brauchte lange, um ins Spiel zu finden. Erst tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang der psychologisch so wichtige Ausgleich durch Kenneth Lewerenz (45.+6). Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem die Hausherren den längeren Atem bewiesen. Martin Pingel drehte die Partie mit seinem Treffer zum 2:1, bevor Paul Knabe (68.) die Hoffnungen der Gäste auf einen Punktgewinn endgültig begrub. Die Waltersdorfer Fans durften sich am Ende über einen hart erkämpften Heimsieg freuen.

SV Teupitz/Groß Köris – SG Niederlehme 1912 7:1

Vor 110 Zuschauern entwickelte sich in Teupitz eine torreiche Begegnung, die ganz im Zeichen eines herausragenden Akteurs stand. Jakob Schenk erwischte einen absoluten Sahnetag und brachte die Hausherren durch einen Doppelschlag in der 9. und 15. Minute früh auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Simon Frommelt (55.), bevor erneut Jakob Schenk (59., 63.) mit seinen Treffern drei und vier das Ergebnis in die Höhe schraubte. Niederlehme kam lediglich durch ein unglückliches Eigentor von Dominik Schadly (73.) zum Ehrentreffer. In der Schlussphase krönte Theo Miosge (81., 86.) mit einem Doppelpack die Gala-Vorstellung der Heimmannschaft zum 7:1-Endstand.

SV Blau-Weiß Dahlewitz II – SV Zernsdorf 0:2

In Dahlewitz sahen die 75 Zuschauer ein Spiel, das vor allem durch taktische Disziplin der Gäste geprägt war. Der SV Zernsdorf agierte äußerst abgeklärt und suchte geduldig seine Chancen. Bereits in der 15. Minute brachte Jonas Hildebrandt die Gäste in Front, was der Dahlewitzer Reserve sichtlich den Schwung nahm. Die Hausherren bemühten sich zwar um den Ausgleich, fanden aber kaum eine Lücke im stabilen Abwehrverbund der Zernsdorfer. In der 63. Minute sorgte Tobias Hakansson für die Vorentscheidung. Die mitgereisten Fans sahen eine souveräne Vorstellung ihrer Mannschaft, die den Vorsprung bis zum Schlusspfiff abgeklärt verteidigte.

SG Wacker Motzen – SG Aufbau Halbe 6:4

Ein wahres Fußball-Spektakel mit einer unglaublichen Dramatik bekamen die 99 Zuschauer in Motzen geboten. Nach der frühen Führung der Gäste durch Paul Lehmann (3.) drehte Motzen die Partie noch vor der Pause durch Christian Klasse (13.), Paul Kretzschmar (29.), Luca Schulz (34.) und ein Eigentor von Martin Feld (42.) zum scheinbar sicheren 4:1. Doch Aufbau Halbe bewies eine Moral aus Stahl und glich im zweiten Durchgang durch Julian Holzhüter (54.), Emil Munsch (71.) und Morris John (74.) tatsächlich zum 4:4 aus. Das Spiel stand Kopf, doch Motzen schlug zurück: Dominik-Jason Harsdorf (83.) und Paul Alm (90.+3) sicherten den Hausherren in einer hochemotionalen Schlussphase den 6:4-Sieg.

Ruhlsdorfer BC 1923 – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 1:3

In Ruhlsdorf sahen die 36 Zuschauer eine effektive Vorstellung der Gäste. Obwohl das Spiel am Ende 1:3 gewertet wurde, bot die Abfolge der Tore reichlich Spannung. Jan Wolter brachte die Farben der Heimmannschaft bereits in der 10. Minute in Führung. Ruhlsdorf blieb am Drücker und baute den Vorsprung durch Dennis Schmidt (29.) weiter aus. Auch in der zweiten Halbzeit schien alles nach Plan zu laufen, als erneut Jan Wolter (70.) zur Stelle war. In der Schlussminute gelang Max Thiele (90.) für die Eintracht-Reserve lediglich der Treffer zum 1:3-Endstand. Die Ruhlsdorfer Fans durften trotz der späten Ergebniskorrektur mit der gezeigten Leistung ihrer Elf über weite Strecken zufrieden sein.

SV Siethen 1977 – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 1:1

Eine leidenschaftliche und hart umkämpfte Punkteteilung sahen die 68 Zuschauer in Siethen. In einer Partie, die vor allem durch Zweikämpfe im Mittelfeld geprägt war, suchten beide Teams nach der entscheidenden Lücke. In der 36. Minute durften die Siethener Fans erstmals jubeln, als Elias Schlehahn zur Führung traf. Die Freude währte jedoch nicht lange, da die Gäste aus Deutsch Wusterhausen noch vor der Pause durch Falk Seide (43.) zurückschlugen. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, sodass es am Ende beim leistungsgerechten Unentschieden blieb.

SG Großziethen II – Ludwigsfelder FC II 3:3

Ein dramatisches Finale erlebten die 70 Zuschauer in Großziethen. Die Hausherren sahen nach Toren von Dennis Hein (2.), Aiham Saleem (32.) und Benedikt Jenkins (49.) beim Stand von 3:0 bereits wie der sichere Sieger aus. Doch die Ludwigsfelder Reserve startete eine furiose Aufholjagd. Patrick Kowalski (52.) und Leroy Popp (76.) brachten die Gäste wieder heran. In der extrem langen Nachspielzeit wurde es dann völlig verrückt: In der 97. Minute markierte Christian Mewes den Ausgleich zum 3:3 und entriss der Großziethener Reserve in letzter Sekunde zwei sicher geglaubte Punkte.