Wacker macht in sieben Minuten alles kar und darf aufatmen von Winfried Hummler · Heute, 20:08 Uhr · 0 Leser

Wackers spielender Co-Trainer Mehmet Sahin und seine Teamgefährten hatten den vollen Durchblick. – Foto: Florian Achberger

(wh) - Mit seinem 3:0 (3:0)-Sieg beim Tabellennachbarn SV Eintracht Seekirch (13.) hat sich der FC Wacker Biberach (12.) Luft verschafft im Abstiegskampf. Die Tore innerhalb sieben Minuten erzielten David Schmid (2) und Mehmet Sahin.



Beim Debüt von (Interims-)Trainer Philipp Bohms zeigten die Wackeraner eine sehr konzentrierte und starke Leistung, der die Gastgeber nur streckenweise was entgegenzusetzen hatten. Der Seekircher Trainer erkannte dies nach dem Schlusspfiff neidlos an und bescheinigte Bohms und Co.: "Ihr habt sicher nichts mit dem Abstieg zu tun. So gehört ihr eher unter die Top 3 der Liga."







Fürwahr, nach dem Trainerwechsel in den Vortagen ging der erhoffte Ruck durch Wackers Mannschaft: Spiel-, einsatz- und lauffreudig, sich gegenseitig immer wieder anfeuernd und aufmunternd, vor allem aber sehr diszipliniert setzte sie die Vorgaben um. Als Glücksgriff entpuppte sich zudem das Comeback von David Schmid, der 41 Jahre jung, zweimal traf und seine Rolle als Mittelstürmer auch ansonsten mustergültig interpretierte. Wohl dem, der auf solche Spieler zurückgreifen kann.



Sein erstes Tor erzielte Schmid in der 17. Minute, als er nach einem abgefälschten Schuss von Marius Häußler zur Stelle war und den nicht leicht zu nehmenden Ball volley in die Maschen setzte. Zwei Minuten später legte Mehmet Sahin nach: Von Kapitän Tim Scherff mit einem klasse Steckpass bedient, erhöhte er auf 2:0. Danach dauerte es nur fünf Minuten, bis David Schmid erneut zuschlug: Er setzte den im Ballbesitz befindlichen SV-Keeper energisch unter Druck, jagte ihm die Pille ab und erzielte das 3:0.



