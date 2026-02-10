Wacker macht 26/27 mit seinem bewährten Trainer-Gespann weiter

– Foto: Verein

Der FC Wacker Biberach macht in der Saison 26/27 mit seinem bewährten Trainer-Gespann weiter: Marcin Zukowski (Foto) bleibt Cheftrainer der Ersten, als Co-Trainer stehen ihm - wie bisher - Manuel Mohr und Mehmet Sahin zur Seite.



Die Verantwortlichen des FCW setzen in der Trainerfrage bewusst auf Kontinuität, zumal das Trainertrio in den vergangenen Monaten wichtige Impulse gesetzt hat und die Entwicklung der jungen Mannschaft forciert hat.