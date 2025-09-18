WACKER LANDET POKALCOUP GEGEN BEZIRKSLIGIST KIRCHBERG

(wh) - Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt: Nachdem der FC Wacker Biberach zuletzt zwei hohe Niederlagen kassiert hatte, glaubte kein Mensch an einen Pokalcoup gegen den TSV Kirchberg. Zumal der in den vergangenen Wochen die Bezirksliga aufgemischt hat und vier Siege eingefahren hat, mit 14:0 Toren.

Die Biberacher ließen sich aber weder von ihren beiden Pleiten gegen Schemmerhofen und Birkenhard verunsichern noch von der Super-Bilanz der Kirchberger. Mit enormem Kampfgeist, großer Spielfreude und beachtlichem Spielwitz zwangen sie den haushohen Favoriten in die Knie. Oder um es mit den Worten eines enttäuschten Gäste-Fans zu sagen: Die Katz ist den Baum hoch.