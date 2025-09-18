WACKER LANDET POKALCOUP GEGEN BEZIRKSLIGIST KIRCHBERG

(wh) - Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt: Nachdem der FC Wacker Biberach zuletzt zwei hohe Niederlagen kassiert hatte, glaubte kein Mensch an einen Pokalcoup gegen den TSV Kirchberg. Zumal der in den vergangenen Wochen die Bezirksliga aufgemischt hat und vier Siege eingefahren hat, mit 14:0 Toren.
Die Biberacher ließen sich aber weder von ihren beiden Pleiten gegen Schemmerhofen und Birkenhard verunsichern noch von der Super-Bilanz der Kirchberger. Mit enormem Kampfgeist, großer Spielfreude und beachtlichem Spielwitz zwangen sie den haushohen Favoriten in die Knie. Oder um es mit den Worten eines enttäuschten Gäste-Fans zu sagen: Die Katz ist den Baum hoch.
Kurzum: Die Wackeraner zeigten eine imponierende Leistung und landeten einen mehr als verdienten Sieg. Grundlagen war die nicht zu übersehenden bzw. zu überhörenden Emotionen, die die von Trainer Marcin Zukowsi bestens eingestellten Männer an den Abend legten: Lautstark spornten sie einander an und „feierten“ (fast) jeden gewonnenen defensiven Zweikampf. Chapeau!
FC Wacker Biberach: Viktor Haufler, Felix Werner, Krystian Kondarewicz, Manuel Braig, Leon Reiner, Tim Scherff, Mehmet Sahin (92. Matti Schlaghaufer), Luca Ries (87. Lucas Mariano Pacheco Prieto), Marius Häußler, Cüneyt Avlayici (87. Adnan Zaydan), Simon Hepp (64. Adem Seid Osman).
TSV Kirchberg/Iller: Patrick Pfohmann, Daniel Kohler, Arian Horvath, Stefan Luppold, Moritz Laupheimer (43. Florian Schlager), Sven Häckelsmiller, Tobias Knoll, Dominik Breher, Freddy Richter, Alexander Luppold, Lukas Kohler (46. Elias Aschmer).
Tore: 0:1 Tobias Knoll (14.), 1:1 Simon Hepp (28.), 2:1 Luca Ries (43.), 3:1 Tim Scherff (74.).
Besondere Vorkommnisse: Tim Scherff (FC Wacker Biberach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Patrick Pfohmann (74.), verwandelt aber den Nachschuss.
Schiedsrichter: David Kaiser (Erlenmoos).