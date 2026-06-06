 2026-06-03T09:07:03.210Z

Spielbericht

WACKER LANDET NACH FINALER NIEDERLAGE AUF PLATZ ELF

von Winfried Hummler · Heute, 22:08 Uhr · 0 Leser
Leon Reiner bestritt sein letztes Spiel für Wacker: Er wechselt zu Landesligist SV Reinstetten
Leon Reiner bestritt sein letztes Spiel für Wacker: Er wechselt zu Landesligist SV Reinstetten – Foto: Charly Achberger (Archivbild)

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(wh) - Der FC Wacker Biberach hat die Saison 25/26 mit einer 1:0 (1:0)-Niederlage beim FC Mittelbiberach (4.) beendet und damit den elften Platz in der Schlusstabelle belegt. Die Biberacher traten stark ersatzgeschwächt an, zudem ohne den im Urlaub weilenden (Interims-)Coach Philipp Bohms.

Die Wackeraner mussten im Derby beim FC Mittelbiberach verletzungs- oder urlaubsbedingt auf gleich acht Stammkräfte verzichten: Der "Rest" zog sich aber sehr achtbar aus der Affäre und "nur" mit einer 1:0-Niederlage von dannen. Die favorisierten Gastgeber, mit 96 Toren (3,2 im Schnitt) ins Spiel gehend, ließen allerdings auch die eine odere andere gute Gelegenheit liegen - weil sie nicht genau genug zielten, zweimal den Pfosten trafen oder wie in der 81. Minute an unserem glänzend parierendem Ersatzkeeper Marcel Steinhilber scheiterten. So durften sie nur einmal jubeln, nachdem Johannes Kehrle in der 18. Minute - bei einem Eckball im Fünfmeter-Raum völlig freistehend - zum 1:0 eingeköpft hatte.

Die Gäste hielten während der ganzen Spielzeit nach Leibeskräften dagegen, so dass sich der FCM besagte Torchancen hart erarbeiten musste, sie aber vor allem nicht an der sonst gewohnten Häufigkeit verbuchte. Allerdings ließen die Mittelbiberacher auch defensiv nix anbrennen, bezeichnenderweise wurde ihr Keeper kein einziges Mal ensthaft gefordert. Nur einmal roch es nach Tor für den FCW, als der eingewechselte Simon Hepp in der 87. Minute im Mittelbiberacher Strafraum "elfmeterverdächtig" zu Fall gebracht wurde, der Schiedsrichter jedoch anderer Meinung war und weiterspielen ließ.

Unterm Strich verdiente sich die ersatzgeschwächte, ja bunt zusammengewürfelte BIberacher Mannschaft ein dickes Lob für ihren Auftritt bei der Tormaschine der Kreisliga A2: vor allem für ihren bravourösen Kampfgeist und für ihre von Co-Trainer Mehmet Sahin verordnete taktische Disziplin.

Fazit von Wacker-Trainer Mehmet Sahin: "Schade, dass wir die Saison nicht mit einem Sieg beendet haben. Die Jungs haben von Anfang an sehr diszipliniert gespielt und wollten unbedingt gewinnen. Allerdings kamen wir zu kaum Abschlüssen. Auch nach dem Rückstand haben wir nicht die Fassung verloren und hatten das Spiel unter Kontrolle. Das Spiel heute hat gezeigt, dass wir in der Lage sind mit jeder Mannschaft mitzuhalten, und das macht mir Hoffnung. Ich freue mich auf die neue Saison."

Tore: 1:0 Johannes Kehrle (18.).

FC Wacker BIberach: Marcel Steinhilber - Eray Cerit, Liridon Sylaj, Tim Scherff, Jonathan Burandt (63. Nico Enns) - Ammar Ali Fazal (70. Jakob Kolesch), Manuel Mohr (84. Simon Hepp), Cüneyt Avlayici, Wael El Moustapha, Luca Ries (73. David Nuic) - Leon Reiner.

Schiedsrichter: Max Schwehr (Altheim).