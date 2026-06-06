WACKER LANDET NACH FINALER NIEDERLAGE AUF PLATZ ELF

(wh) - Der FC Wacker Biberach hat die Saison 25/26 mit einer 1:0 (1:0)-Niederlage beim FC Mittelbiberach (4.) beendet und damit den elften Platz in der Schlusstabelle belegt. Die Biberacher traten stark ersatzgeschwächt an, zudem ohne den im Urlaub weilenden (Interims-)Coach Philipp Bohms.



Die Wackeraner mussten im Derby beim FC Mittelbiberach verletzungs- oder urlaubsbedingt auf gleich acht Stammkräfte verzichten: Der "Rest" zog sich aber sehr achtbar aus der Affäre und "nur" mit einer 1:0-Niederlage von dannen. Die favorisierten Gastgeber, mit 96 Toren (3,2 im Schnitt) ins Spiel gehend, ließen allerdings auch die eine odere andere gute Gelegenheit liegen - weil sie nicht genau genug zielten, zweimal den Pfosten trafen oder wie in der 81. Minute an unserem glänzend parierendem Ersatzkeeper Marcel Steinhilber scheiterten. So durften sie nur einmal jubeln, nachdem Johannes Kehrle in der 18. Minute - bei einem Eckball im Fünfmeter-Raum völlig freistehend - zum 1:0 eingeköpft hatte.





Die Gäste hielten während der ganzen Spielzeit nach Leibeskräften dagegen, so dass sich der FCM besagte Torchancen hart erarbeiten musste, sie aber vor allem nicht an der sonst gewohnten Häufigkeit verbuchte. Allerdings ließen die Mittelbiberacher auch defensiv nix anbrennen, bezeichnenderweise wurde ihr Keeper kein einziges Mal ensthaft gefordert. Nur einmal roch es nach Tor für den FCW, als der eingewechselte Simon Hepp in der 87. Minute im Mittelbiberacher Strafraum "elfmeterverdächtig" zu Fall gebracht wurde, der Schiedsrichter jedoch anderer Meinung war und weiterspielen ließ.



Unterm Strich verdiente sich die ersatzgeschwächte, ja bunt zusammengewürfelte BIberacher Mannschaft ein dickes Lob für ihren Auftritt bei der Tormaschine der Kreisliga A2: vor allem für ihren bravourösen Kampfgeist und für ihre von Co-Trainer Mehmet Sahin verordnete taktische Disziplin.