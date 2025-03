WACKER LANDET KLAREN HEIMSIEG GEGEN EROLZHEIM

(wh) - Der FC Wacker Biberach (3.) hat beim Auftakt in die Frühjahsrunde eine ordentliche Leistung geboten und den SV Erolzheim (13.) mit 4:1 (2:0) geschlagen. Die Wacker-Tore erzielten der zweimal erfolgreiche Daniel Rulani, Benjamin Klamert und Ersin Cerimi, für den Ehrentreffer der Gäste sorgte Andrej Walter.



Die rund 100 Zuschauer erlebten eine muntere Anfangsphase, mit einer Riesenchance für Wackers Benjamin Klamert (2.), einem Erolzheimer Freistoß an die Latte (4.) und dem Führungstreffer für die Gastgeber durch Daniel Rulani (9.), als der nach einem feinen Steckpass von Gino Eisler allein vor dem Gästekeeper auftauchte und diesem keine Chance ließ.



Der frühe Treffer beflügelte die Biberacher: Sie ließen den Ball geschickt laufen, drangen über ihre Außenbahnspieler Jakob Kolesch und Chris Henry immer wieder in den gegnerischen Strafraum ein und verbuchten so die eine oder andere Gelegenheit, um auf 2:0 zu erhöhen. Das schafften sie aber "erst" in der 36. Minute, als erneut Daniel Rulani - sauber bedient von Jakob Kolesch - traf.



Nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild: Die technisch und auch läuferisch überlegenen Wackeraner hatten alles Griff, sieht man einmal von ein paar Nachlässigkeiten in der Schlussphase ab. Folgerichtig kamen sie noch zu zwei weiteren Toren durch Benjamin Klamert (62., auf Vorlage von Gino Eisler) und Ersin Cerimi (72., nach einem präzisen langen Ball von Jonathan Burandt).



Angesichts weiterer Möglichkeiten hätte der hochverdiente Heimsieg eigentlich höher ausfallen können, ja müssen. Stattdessen verkürzten die Gäste in der 81. Minute, als sie die ansonsten gut stehenden Wacker-Defensive mit einem langen Ball aushebelten. Und kurz drauf wäre ihnen mit dem gleichen Strickmuster fast der nächste Treffer gelungen, den der energisch herauslaufende und ebenso klärende FCW-Keeper Golabin Pereski aber zu verhindern wusste.



Tore: 1:0 Daniel Rulani (9.), 2:0 Daniel Rulani (36.), 3:0 Benjamin Klamert (62.), 4:0 Ersin Cerimi (72.), 4:1 Andrej Walter (81.).



FCW: Golabin Pereski - Jakob Kolesch (54. Cesar Gamero), Simon Hepp, Tim Scherff, Jonathan Burandt - Manuel Mohr, Lukas Höchst, Giovane Eisler, Benjamin Klamert (80. Darius Demeter), Christopher Henry (60. Ersin Cerimi) - Daniel Rulani (80. Fabio Günther).



Schiedsrichter: Tobias Lang (Burgrieden).



Nächstes Spiel: SV Betzenweiler I - FCW I am Samstag, 15. März um 16 Uhr (Testspiel).



Nächstes Punktspiel: FCW I - SGM Reinstetten/Hürbel am Sonntag, 23. März um 15 Uhr.