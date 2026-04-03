Wacker landet beim Schlusslicht erwarteten und wichtigen Sieg

(wh) - Der FC Wacker Biberach hat bei Schlusslicht TSV Riedlingen II nix anbrennen lassen, einen wichtigen 3:0 (2:0)-Sieg eingefahren und sich damit auf Platz zehn vorgeschoben. Der zweimal erfolgreiche Mehmet Sahin und Luca Ries erzielten die Tore.





Die Partie im Donaustadion nahm den erwarteten Verlauf: Die Biberacher gaben den Ton an und gingen bereits in der 6. Minute 1:0 in Führung - durch einen satten Distanzschuss von Mehmet Sahin ins lange Eck. Auch danach blieben sie am Drücker und tauchten immer wieder brandgefährlich im TSV-Strafraum beziehungsweise vor dessen Gehäuse auf, verpassten es dabei aber nachzulegen. Stattdessen leisteten sie sich Mitte der ersten Halbzeit für ein paar Minuten einen Durchhänger. Worauf die Gastgeber zu zwei guten Gelegenheiten kamen, aber zu keinem Treffer. Die Wackeraner fingen sich dann wieder und erhöhten in der 35. Minute durch Luca Ries auf 2:0, nach Vorarbeit von Mehmet Sahin.



Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste weiterhin alles im Griff: Sie verteidigten die wenigen Angriffe der Riedlinger konsequent und konzentriert weg, so dass FCW-Keeper Onur Baran kaum was zu tun hatte. So spielte es auch keine Rolle, dass sie nicht mehr ganz so torgefährlich waren wie vor der Pause. Mit Ausnahme in der 79. Minute, als Mehmet Sahin - nach einem abgewehrten Schuss von Marius Häußler - zur Stelle war und zum 3:0 abstaubte.





Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff, womit die Gastgeber sehr gut bedient waren. Denn: Zwei Riedlinger Einschussmöglichkeiten standen nämlich drei Tore und acht weitere dicke Dinger der Wackeraner gegenüber.



Fazit von Wacker-Trainer Marcin Zukowski: "Wir haben diese drei Punkte gebraucht und das Gefühl, dass auf ein gutes Spiel auch Siege folgen. Wir hätten noch mehr Tore erzielen können, doch in einigen Situationen hat uns leider die Konsequenz gefehlt. Die drei Punkte freuen uns, denn vor uns liegen zwei schwere Monate. Wir alle müssen an die Grenze unserer Möglichkeiten gehen, wenn wir besser werden wollen."



Tore: 0:1 Mehmet Sahin (6.), 0:2 Luca Ries (35.), 0:3 Mehmet Sahin (79.).



FCW: Onur Baran - Eray Cerit (46. Manuel Braig) (67. Felix Werner), Liridon Sylaj, Simon Hepp, Leon Reiner - Luca Ries, Cüneyt Avlayici, Tim Scherff, Manuel Mohr, Mehmet Sahin - Marius Häußler (80. Fabio Günther).



Nächstes Spiel: SGM Muttensweiler/Hochdorf I - FCW I am Sonntag, 12. April um 15 Uhr in Hochdorf.