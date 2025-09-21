WACKER LANDET AUF DEM HARTEN BODEN DER TATSACHEN

(wh) - Vier Tage nach seinem Höhenflug im Pokal ist der FC Wacker Biberach (13.) im Punktspiel gegen die SGM Laupertshausen (8.) sauber abgestürzt und auf dem harten Boden der Tatsachen gelandet: in Form einer 2:6 (1:3)-Niederlage. Die Wacker-Tore erzielten Mehmet Sahin und Luca Ries.



Die klare Niederlage basierte in erster Linie auf Fehlern der Wackeraner, die von den cleveren Gästen eiskalt ausgenutzt wurden. Bezeichnenderweise gingen sie bereits in der 2. Minute in Führung. Die Biberacher fanden danach langsam, aber sicher ins Spiel und erzielten nach einem feinen Pass von Marius Häußler durch einen überlegten Abschluss von Mehmet Sahin in der 24. Minute den Ausgleich. Der hatte aber nur sieben Minuten Bestand, bevor die SGM ein Missverständnis in den Wacker-Reihen zum 2:1 verwertete: Der nächste Tiefschlag folgte dann in der Nachspielzeit (45. + 1) der ersten Halbzeit, als die Wackeraner eine im Grunde genommen harmlose Freistoß-Flanke nicht zu klären wussten, so dass sie mit einem 1:3-Rückstand in die Pause gingen.



Nach dem Seitenwechsel flackerte dann aber nochmal Hoffnung auf beim FCW, nachdem Luca Ries das vorausgegangene Super-Solo von Mehmet Sahin in der 67. Minute zum 2:3-Anschlussstreffer veredelt hatte. Knackpunkt war in der 74. Minute das Gegentor zum 2:4, dem die Laupertshauser alsbald zwei weitere Treffer (76.) und (83.) zum 6:2-Endstand folgen ließen.

Die Niederlage für Wacker mag einmal mehr viel zu hoch ausgefallen sein, ist aber auch kein Zufall. Denn: Sage und schreibe 15 Gegentore haben die Mannen um Spielertrainer Mehmet Sahin (rechts im Bild) in den letzten drei Punktspielen eingefangen. Andererseits haben sie auch bewiesen, dass sie es wesentlich besser können, sonst wäre ihnen der Pokalsieg gegen KIrchberg nicht geglückt.



Fazit von Wacker-Trainer Marcin Zukowski: "Nach dem frühen 1:0-Rückstand hat die Mannschaft gut reagiert und und den verdienten Ausgleich erzielt. Individuelle Fehler haben den Gegner dann 3:1 in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit hat das Team versucht, den Ausgleich zu schaffen, was ihm leider nicht gelungen ist."



Tore: 0:1 Lukas Vogel (2.), 1:1 Mehmet Sahin (24.), 1:2 Lukas Vogel (31.), 1:3 Leon Steinhauser (45.), 2:3 Luca Ries (67.), 2:4 Christian Jörg (74.), 2:5 Ruben Grundel (76.), 2:6 Alexander Schuler (83.)



FCW: Viktor Haufler - Leon Reiner, Felix Werner (82. Lucas Mariano Pacheco Prieto), Manuel Braig, Krystian Kondarewicz (67. Jonathan Burandt) - Luca Ries, Tim Scherff, Marius Häußler, Cüneyt Avlayici, Mehmet Sahin - Simon Hepp.

SGM Laupertshausen/Maselheim: Manuel Mayer, Lukas Vogel (40. Kevin Huber) (72. Alexander Schuler), Matthias Jörg, Niklas Härle, Leon Steinhauser, Sebastian Müller, Florian Neziri, Martin Kuhl (78. Tim Steinhauser), Christian Jörg, Marc Neuer (61. Florian Schuler), Ruben Grundei (82. Daniel Reh).



Schiedsrichter: Martin Geng (Horgenzell).



Nächstes Spiel: SGM Alberweiler - FCW (Sonntag, 28. September um 15 Uhr).