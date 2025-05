Wacker kämpfende Opel-Frauen

Rüsselsheim. Wieder ein klares Ergebnis: Mit 0:7 mussten sich die Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim beim Tabellenfünften SC Dortelweil II am Mittwoch geschlagen geben. In ihrem vorletzten Verbandsliga-Einsatz waren die als Absteiger bereits feststehenden Gäste allerdings stark unterbesetzt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

„Wir hatten vier Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft dabei, haben dafür aber richtig gut gekämpft“, hob Jessica Klement hervor und war mit ihrer Mutter Jasmine Wismar als Trainerduo nicht unzufrieden. „Unsere Abwehrkette hat gut gestanden. Das Ergebnis spiegelt das Spiel nicht wieder. Nach vorne hatten wir allerdings keinerlei Chancen in dieser Besetzung.“ Am Samstag sind um 16 Uhr zuhause gegen den drittplatzierten TSV Nieder-Ramstadt wieder drei der fehlenden Spielerinnen dabei. So hoffen die Opel-Frauen zum Abschied aus der Verbandsliga auf einen versöhnlichen Rundenabschluss.