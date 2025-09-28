WACKER IST WEITER AUF TALFAHRT: VIERTE PLEITE IN SERIE

(wh) - Der FC Wacker Biberach (13.) hat seine Talfahrt fortgesetzt und beim 4:2 (4:0) in Alberweiler (6.) zum vierten Mal hintereinander (klar) verloren. Für die Wacker-Treffer sorgten die Gastgeber mit einem Eigentor (55.) und Tim Scherff mit einem sehenswerten, weil sauber platzierten Schlenzer (95.) aus 18 Metern. DIe Biberacher agierten von Anfang viel zu passiv und kamen in der ersten Viertelstunde kaum über die Mittelinie geschweige denn vors SGM-Gehäuse. Folgerichtig gerieten sie nach 18 Minuten in Rückstand. Womit ihre Verunsicherung und Fehlerquote wuchs. So mussten die Gastgeber nur noch darauf warten, bis ihnen der Ball quasi serviert wurde: Zweimal leisteten sich die Gäste im eigenen Strafraum hanebüchene Abspielfehler, zudem verursachten sie einen überflüssigen Foulelfmeter, so dass sie mit einem 4:0-Rückstand in die Pause gingen. Damit waren die zuweilen hilfos und überfordert wirkenden Wackeraner noch sehr gut bedient. Zumal der Schiedsrichter bei zwei elfmeterverdächtigen Situationen im FCW-Strafraum beide Augen zudrückte und sogar gegen die heimischen Angreifer entschied. Im Gefühl des (sicheren) Sieges schaltete die SGM Alberweiler nach dem Seitenwechsel dann einen Gang zurück und die Biberacher einen hoch. Was angesichtes ihres Leerlaufes im ersten Durchgang nicht schwerfiel. Trotzdem brauchten sie die tatkräftige Mithilfe der Platzherren, um in der 55. Minute auf 1:4 zu verkürzen: Eine Freistoß-Flanke von Leon Reiner beförderten die nämlich ins eigenen Tor.

Danach hatte Wacker über weite Strecken mehr vom Spiel, brachte die keineswegs sattelfeste Defensive der SGM ein paar Mal in Verlegenheit, ohne jedoch Zwingendes zu erreichen. Sieht man von einem Tor von Mehmet Sahin ab (83.) ab, das der Unparteiische wegen angeblicher Abseitsstellung nicht anerkannte. Die selbe Entscheidung hatte er zuvor gegen die SGM Alberweiler getroffen, mit der er deren 5:0 zurückpfiff. EIn regelgerechtes und schönes Tor bekamen die zahlreichen Besucher dann noch in der 95. Minute zu sehen, als Wacker-Kapitän Tim Scherff mit einem unhaltbaren Schlenzer aus 18 Metern für das 2:4 sorgte.



Fazit von Wacker-Trainer Marcin Zukowski: "Nach katastrophaler erster Halbzeit mit wieder mal einigen individuellen Fehlern wurde die zweite deutlich besser. Aber es bringt uns nichts, wenn wir jeden Sonntag Geschenke verteilen und jedesmal einem Rückständ hinterherlaufen müssen. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft ihr Potenzial gezeigt. Das muss sie künftig von Anfang an bringen."



Tore: 1:0 Robin Mohr (18.), 2:0 Hannes Mohr (30.), 3:0 Robin Mohr (41. Foulelfmeter), 4:0 Robin Mohr (45.), 4:1 Kevin Schultheiß (55. Eigentor), 4:2 Tim Scherff (90. + 5).

Schiedsrichter: Artur König (Dietenheim).



FCW: Viktor Haufler - Leon Reiner (86. Marco Mazzochelli), Manuel Braig, Jonathan Burandt (46. Adnan Zaydan), Krystian Kondarewicz (78. Manuele Mazzochelli) - Adem Seid Osman (55. Eray Cerit), Tim Scherff, Marius Häußler, Cüneyt Avlayici, Mehmet Sahin - Simon Hepp.



Nächstes Spiel: FCW I - SGM Muttensweiler/Hochdorf I (Donnerstag, 2. Oktober um 18.30 Uhr).