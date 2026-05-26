Wacker holt Defensivtalent aus Leipzig - Vertrag von Sorge aufgelöst

Alexander Sorge verlässt den SV Wacker Burghausen vorzeitig. Der 33-Jährige hätte noch einen gültigen Vertrag bis Juni 2027 gehabt. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Nach Adrian Hofherr, der vom Bayernligisten TuS Geretsried kommt , Regionalligist SV Wacker Burghausen den zweiten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentieren: Mit Rodriguez Fantozzi wechselt ein 18-jähriger Innenverteidiger von der BSG Chemie Leipzig an die Salzach und unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Sommer 2028.

Der 1,95 Meter große Linksfuß wurde im Nachwuchs beim SV Planegg-Krailling und dem TSV 1860 Rosenheim ausgebildet, ehe er in der vergangenen Spielzeit 2025/2026 bei Türkgücü München den Sprung aus der U19 in die Bayernliga-Herrenmannschaft schaffte. Nach 18 absolvierten Spielen zog es Fantozzi im Winter für die Rückrunde zur BSG Chemie Leipzig, wo das Defensivtalent insgesamt fünf Einsätze in der Regionalliga Nordost verzeichnete. Ab der nächsten Spielzeit 2026/2027 wird sich der Burghauser Neuzugang das schwarz-weiße Trikot mit der Rückennummer 5 überstreifen.

"Es freut uns sehr, dass wir mit Rodriguez ein absolutes Innenverteidiger-Talent von einem Wechsel zum SV Wacker Burghausen überzeugen konnten. Noch als etatmäßiger U19-Spieler gehörte er in der letzten Saison bereits fest zu den Herrenkadern bei Türkgücü München und der BSG Chemie Leipzig, was sein enormes Potential unterstreicht. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns seine nächsten Entwicklungsschritte machen wird", so der neue Sportkoordinator Marius Duhnke zum Transfer.

Auch Rodriguez Fantozzi selbst freut sich auf die neue Herausforderung: "Ich blicke voller Vorfreude auf meine neue Aufgabe in Burghausen und kann es kaum erwarten, endlich mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Zudem möchte ich mich bei den Vereinsverantwortlichen für die guten Gespräche und das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken."

Vertrag von Alexander Sorge beim SV Wacker Burghausen vorzeitig aufgelöst.

Einen Abgang gibt`s allerdings auch zu vermelden: Der SVW und Alexander Sorge gehen ab sofort getrennte Wege: Der 33-jährige Innenverteidiger hätte ursprünglich einen noch bis Sommer 2027 laufenden Vertrag gehabt, dieser wurde aber in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst. Damit verlässt Sorge die Salzachstädter nach nur einer Saison mit noch unbekanntem Ziel. In der vergangenen Spielzeit 2025/2026 absolvierte der 1,94 Meter große Rechtsfuß insgesamt 16 Einsätze in der Regionalliga Bayern und erzielte dabei zwei Treffer.

"Gemeinsam mit Alex sind wir nun zu dem Entschluss gekommen, den Vertrag vorzeitig aufzulösen. Wir möchten uns bei ihm für seinen Einsatz im Trikot des SV Wacker Burghausen bedanken und wünschen ihm für seinen weiteren sportlichen und privaten Weg alles Gute", erklärt Andreas Huber, der Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH.