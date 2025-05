Wacker hat gewackelt - Greuther Fürth ist Pokalsieger

Vor 485 Zuschauern setzte sich Greuther Fürth am heutigen Donnerstag mit 5:2 gegen den Regionalligisten Wacker München durch. Mit dem Pokalsieg sichert sich die Mannschaft von Trainer Felix Bernhard außerdem einen Startplatz in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals.



Das Spiel begann ausgeglichen, wobei sich die Begegnung in den ersten zehn Minuten überwiegend im Mittelfeld abspielte, ohne dass sich beide Mannschaften nennenswerte Chancen erarbeiten konnten. In der 12. Minute nutzten die Gastgeber dann einen schnellen Umschaltmoment, den Luisa Wölfel mit einem präzisen Abschluss unten rechts im Tor zur 1:0-Führung verwertete. Mit diesem Treffer gewannen die Fürtherinnen vermehrt an Sicherheit und übernahmen zunehmend die Kontrolle über die Partie.

In der 20. Minute war es schließlich Balda, die den Ball nach einer gut getimten Flanke von Wolfram in das Tor beförderte. 2:0 Fürth!



Die Münchnerinnen kamen dann in der 26. Minute zu ihrem allerersten Torschuss, der jedoch sofort Wirkung zeigte: Nach einem hektischen Getümmel im Fürther Strafraum setzte sich Frey durch und erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2, wodurch die Begegnung wieder offen war.