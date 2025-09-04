WACKER GEWINNT DERBY

Es gibt das verflixte 7. Jahr, für die Neuendorfer Borussia war es das verflixte 7. Derby, welches die erste Niederlage im Duell mit den Nachbarn zur Folge hatte. Der Sieg der SG Wacker war in jedem Fall verdient, weil die Gäste zum einen ihre Chancen konsequent nutzten und zum anderen, durch absolute Einsatzbereitschaft und absoluten Siegeswillen, der Neuendorfer Mannschaft überlegen waren.

Bereits in der 2. Spielminute war der an diesem Tag glänzend aufgelegte Yannik Schlotterhose zur Stelle und erzielte den Führungstreffer für seine Mannschaft. Auf Seiten der Borussia war man durch den frühen Führungstreffer geschockt und die Mannschaft konnte in den ersten Minuten, ihre sonst gewohnte Spielstärke nicht auf den Platz bringen. Ab der 15. Spielminute fand die Heimmannschaft besser in die Partie und es ergaben sich aussichtsreiche Einschuss Möglichkeiten. Entweder wurde das Ziel verfehlt, oder der – an diesem glänzend aufgelegte Schlussmann der SG Wacker Simon Huch – war auf dem Posten. Die Chancen zum Ausgleich waren da, doch war Borussia nicht in der Lage, diese in Tore umzusetzen. Somit gingen beide Mannschaften mit der Führung der Gäste in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste, mit einem frühen Tor der Gastmannschaft. Yannik Schlotterhose nutzte einen Abstimmungsfehler der Neuendorfer Hintermannschaft eiskalt aus und erzielte in 48. Spielminute seinen zweiten Treffer. In der Folgezeit bemühte sich Neuendorf um den Anschlusstreffer, jedoch hatte die Mittelfeldreihe der Gäste den redlich bemühten Neuendorfer Spielmacher Marcel Engelhardt gut im Griff, so dass er an diesem Tag, das Spiel seiner Mannschaft nicht wie gewohnt gestalten konnte. In der 68. Spielminute musste der Neuendorfer Leon Thriene, vorzeitig das Spielfeld verlassen, nachdem er vom Schiedsrichter Maurice Moszczynski - nach einer Notbremse als letzter Mann - die rote Karte erhalten hat. Die Situation hätte nach Meinung der Neuendorfer auch mit einer gelben Karte geahndet werden können, weil ein weiterer Spieler aus Neuendorf noch eingreifen konnte. Der Schiri hat es aber anders gewertet und demzufolge mussten die Hausherren die Begegnung in Unterzahl zu Ende spielen.