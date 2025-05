WACKER GEHT DREIMAL IN FÜHRUNG, ABER ALS VERLIERER VOM PLATZ

Die Zuschauer erlebten neun Tore, ergo ein unterhaltsames Spiel, in dem es für beide Mannschaften um nix mehr ging. Dreimal ging Wacker in der ersten Halbzeit in Führung und trotzdem nur mit einem 3:3 in die Pause. Die Mannschaft hatte dabei – wie es das Ergebnis widerspiegelt - ansehnlichen Angriffsfußball gezeigt, aber halt auch große Schwächen, ja Fahrlässigkeiten in der Defensive. Diese dicken individuelle Fehler, wie bei einem direkt verwandelten Eckball der Gäste zum 1:1 in der 10. Minute, führten zu drei eigentlich vermeidbaren Gegentoren.

Diese Patzer setzten sich auch nach der Pause fort, die der Gast mit zwei weiteren Toren zum 4:3 und 5:3 nutzte. Die Biberacher hatten im zweiten Durchgang auch einige hochkarätige Chancen, die sie jedoch - mit Ausnahme des Treffers zum 4:5 durch Ben Mersinger - liegen ließen. Bei den Rotern lief derweil das Kontrastprogramm: „Die haben quasi jeden Fehler bestraft“, so Uwe Ehing, der sportliche Leiter des FCW. Zudem sei nicht zu übersehen gewesen, dass „die Luft raus“ ist bei den meisten Wacker-Kickern, bei denen der verletzte Regisseur Manuel Mohr an allen Ecken und Enden fehlte.