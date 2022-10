Wacker gegen Pipinsried LIVE: Kann das Kellerteam beim Dritten überraschen? 16. Spieltag der Regionalliga Bayern im Live Ticker

Sowohl für den SV Wacker Burghausen als auch den FC Pipinsried verlief der vergangene Spieltag in der Regionalliga Bayern nicht wie gewünscht. Wacker musste sich im Topspiel dem 1. FC Nürnberg II mit 0:1 geschlagen geben. Damit hat es Burghausen verpasst, sich vom direkten Konkurrenten im Kampf um den dritten Rang abzusetzen und den Anschluss an die ersten beiden Plätze vorerst endgültig verloren. Der FC Pipinsried war im Kellerduell mit dem SV Heimstetten auf dem Weg zu drei ganz wichtigen Punkten bis in der sechsten Minute der Nachspielzeit Gästekeeper Moritz Knauff, der zuerst mit einem Bock die Führung des FCP verschuldet hatte, bei einem Eckball mit nach vorne kam und per Seitfallzieher den 1:1-Ausgleich erzielte.