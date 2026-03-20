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Wacker gegen Buchbach LIVE: Wer gewinnt das brisante Derby?
24. Spieltag Regionalliga Bayern
von Lara Marjanovic · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Wacker empfängt Burghausen zum Inn-Salzach-Derby – Foto: Michael Buchholz
Am Freitagabend empfängt der SV Wacker Burghausen den TSV Buchbach um 19 Uhr zum Derby-Kracher. Die Beiden trennt ein Punkt voneinander. Wer setzt sich im Inn-Salzach-Derby durch? Wir berichten im Live-Ticker: