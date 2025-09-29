Wacker-Frauen ziehen bei der Saisonpremiere den Kürzeren

Die Frauen des FC Wacker Biberach haben bei ihrer Saisonpremiere den Kürzeren gezogen und bei der SGM Alberweiler III/Warthausen II mit 3:2 (1:1) verloren. Es war ein intensives und gutes Spiel voller Kampf, Emotionen und Wendungen.



Nach etwa 20 Minuten ging Alberweiler/Warthausen in Führung: Ein schneller Umschaltmoment führte zum 1:0. 15 Minuten vor der Pause gelang dem FC Wacker durch Lea Bräuer der Ausgleich.



Nach dem Wiederanpfiff merkte man beiden Teams an, wie wichtig ihnen ein Sieg ist. Der FCW ging in der 57. Minute durch Dina Mircic in Führung. In der 77. Minute folgte der Ausgleich der Gastgeberinnen. Stimmung und Spannung stiegen am Alberweiler Sportplatz. In der Schlussphase (86.) glückte dem Heimteam dann das 3:2. Die Wackeranerinnen versuchten nochmal alles - ohne Erfolg.



Fazit: Ein intensives und gutes Spiel von beiden Seiten. Wacker zeigte Kampfgeist, konnte aber seine Chancen nicht nutzen, um das Blatt zu wenden.