Wacker-Frauen verlieren Derby bei der SGM Alberweiler II/Warthausen II

Die Frauen des FC Wacker Biberach haben das Derby bei der SGM Alberweiler II/Warthausen II mit 1:2 (1:1) verloren. Luca Gebert erzielte das Wacker-Tor.

Die Partie begann mit viel Tempo, doch bereits in der 3. Minute mussten Hadir Abouelala (Foto) und Co. den ersten Rückschlag hinnehmen: Einen missglückten Rückpass auf die eigene Torhüterin fingen die Gastgeberinnen ab und erzielten durch Giulia Jung zur 1:0-Führung.



Wacker ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und kämpfte sich in die Partie zurück. In der 18. Minute erzielten sie den verdienten Ausgleich: Luca Gebert eroberte am gegnerischen Sechzehner reaktionsschnell den Ball und schob souverän zum 1:1 ein.



In der Folge dominierte Alberweiler das Spielgeschehen. Die Biberacherinnen zogen sich tief in die eigene Hälfte zurück und konzentrierten sich fast ausschließlich auf die Defensive. Die SGM erspielte sich mehrere vielversprechende Torchancen, scheiterte jedoch immer wieder an der Ungenauigkeit beim Abschluss oder an der gut postierten Torhüterin des FCW. So blieb es bis zur Pause beim 1:1.



Die zweite Halbzeit begann deutlich verhaltener. Die Intensität der ersten 45 Minuten und das warme Wetter machten sich bei beiden Teams bemerkbar. Alberweiler gewann aber allmählich wieder die Kontrolle und setzte die Wackeranerinnen verstärkt unter Druck. Trotz deren guter Defensivarbeit fiel in der 60. Minute das 2:1 für Alberweiler: Nach einer Ecke kam es im Strafraum zu einer hektischen Szene mit mehreren Klärungsversuchen, bei der der Ball schließlich unglücklich im Netz von Wacker landete. Torschützin war Silvana Mohr.



In der Schlussphase versuchten die Biberacherinnen noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen: Trotz ihres Einsatzes fehlte ihnen die nötige Durchschlagskraft, um Alberweiler ernsthaft in Gefahr zu bringen. Klare Torchancen blieben Mangelware, sodass es am Ende beim 2:1-Heimsieg für Alberweiler/Warthausen blieb.