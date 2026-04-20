WACKER-FRAUEN STARTEN MIT SOUVERÄNEM 3:0-SIEG IN DIE RÜCKRUNDE von Winfried Hummler · Heute, 20:42 Uhr · 0 Leser

Wackers Verena Lootz (am Ball) schnürte einen Doppelpack – Foto: Charly Achberger

Die Frauen des FC Wacker Biberach (4.) sind im Topspiel der Bezirksliga Staffel II erfolgreich in die Rückrunde gestartet: Sie setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die SGM Alberweiler III/Warthausen II (5.) durch. Die Tore erzielten Verena Lootz mit einem Dopelpack und Luca Gebert.



Wacker war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und setzte den Gegner früh unter Druck. Folgerichtig fiel in der 24. Minute das 1:0 durch Verena Lootz. Nach dem Führungstreffer kam Alberweiler etwas besser in die Partie, ohne jedoch zwingend vor das Biberacher Tor zu kommen. So ging es mit der knappen Führung in die Halbzeit.





Nach der Pause erhöhte Wacker wieder deutlich den Druck und übernahm erneut die Kontrolle. In dieser starken Phase folgte die Entscheidung: Zunächst schnürte Verena Lootz mit dem 2:0 ihren Doppelpack (65.), ehe Luca Gebert nur zwei Minuten später mit einem sehenswerten Treffer zum 3:0-Endstand nachlegte.



Am Ende stand ein verdienter Heimsieg für Wacker, der vor allem durch eine dominante Anfangs- und Schlussphase geprägt war.