Wacker-Frauen nähern sich mit Geschlossenheit und Einsatz Platz eins

Wackers Lea Bräuer und ihre Teamgefährtinnen sind auf Platz zwei geklettert – Foto: Charly Achberger

Dank einer starken Mannschaftsleistung feierten die Fauen des FC Wacker Biberach (2.) einen verdienten 3:1 (2:0)-Heimsieg gegen Schlusslicht SV Laupertshausen. Vor heimischer Kulisse erwischte der FCW einen perfekten Start in die Partie: Bereits in der 1. Minute brachte Luca Gebert ihre Mannschaft mit 1:0 in Führung und sorgte damit früh für Sicherheit im Spiel der Gastgeberinnen.

Der FC Wacker blieb auch in der Folge die spielbestimmende Mannschaft und belohnte sich in der 26. Minute mit dem nächsten Treffer: Verena Lootz erhöhte per Direktabnahme nach einer starken Offensivphase auf 2:0. Mit dieser verdienten Führung ging es dann in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte der FCW eine engagierte Leistung, musste in der 77. Minute jedoch den Anschlusstreffer zum 2:1 hinnehmen. Die Gäste schöpften dadurch nochmals Hoffnung, doch die Wackeranerinnen ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Nur sechs Minuten später sorgte Verena Lootz mit ihrem zweiten Treffer zum 3:1 für den Endstand.