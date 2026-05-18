Wacker-Frauen nähern sich mit Geschlossenheit und Einsatz Platz eins

Dank einer starken Mannschaftsleistung feierten die Fauen des FC Wacker Biberach (2.) einen verdienten 3:1 (2:0)-Heimsieg gegen Schlusslicht SV Laupertshausen.
Vor heimischer Kulisse erwischte der FCW einen perfekten Start in die Partie: Bereits in der 1. Minute brachte Luca Gebert ihre Mannschaft mit 1:0 in Führung und sorgte damit früh für Sicherheit im Spiel der Gastgeberinnen.
Der FC Wacker blieb auch in der Folge die spielbestimmende Mannschaft und belohnte sich in der 26. Minute mit dem nächsten Treffer: Verena Lootz erhöhte per Direktabnahme nach einer starken Offensivphase auf 2:0. Mit dieser verdienten Führung ging es dann in die Halbzeitpause.
Auch nach dem Seitenwechsel zeigte der FCW eine engagierte Leistung, musste in der 77. Minute jedoch den Anschlusstreffer zum 2:1 hinnehmen. Die Gäste schöpften dadurch nochmals Hoffnung, doch die Wackeranerinnen ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Nur sechs Minuten später sorgte Verena Lootz mit ihrem zweiten Treffer zum 3:1 für den Endstand.
Fazit: Mit Geschlossenheit und viel Einsatz sicherte sich der FCW verdient die drei Punkte und nähert sich dem ersten Platz in der Tabelle, den der FC Bellamont III belegt - einen Punkt vor den Biberacherinnen.
Tore: 1:0 Luca Gebert (1.), 2:0 Verena Lootz (26.), 2:1 (77.), 3:1 Verena Lootz (83.).
FCW: Hadir Abouelela, Larissa Ege, Michaela Stöckl, Habiba Abouelela, Elisabeth Baur, Dina Mircic, Sabrina Riedmüller, Alessa Romer (18. Tabea Schmiegelt) (46. Michaela Stöckl), Verena Lootz (46. Melissa Demir), Lea Bräuer (32. Marleen Löw) (69. Verena Lootz).
Nächstes Spiel: FC Bellamont III - FCW am Freitag, 22. Mai um 18.15 Uhr.