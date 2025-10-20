WACKER-FRAUEN MIT NÄCHSTEM SIEG: NEUE TRIKOTS ALS GLÜCKSBRINGER

Die Frauen des FC Wacker BIbeerach (5.) boten im Heimspiel gegen den FC Blau-Weiß Bellamont II (8.) erneut eine überzeugende Leistung und fuhren mit dem 2:0 (2:0) ihren dritten Sieg in Serie ein.



Mit einer starken Teamleistung setzten sich die BIberacherinnen souverän durch und feierten dank einer konzentrierten Vorstellung den nächsten Erfolg. Schon in der ersten Halbzeit legte der FCW den Grundstein für den Sieg: Lea Bräuer sorgte mit einem platzierten Abschluss für die 1:0-Führung (27.), ehe Melissa Demir kurz vor der Pause (43.) auf 2:0 erhöhte.



Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Wacker das Geschehen über weite Strecken, ließ hinten kaum etwas zu und zeigte sich in den neuen Trikots nicht nur spielerisch stark, sondern auch sichtlich motiviert. Offenbar brachten die neuen Outfits das nötige Quäntchen Glück!



Trotz einiger weiterer Chancen blieb es beim verdienten 2:0-Heimsieg, über den sich Team und Trainer gleichermaßen freuen.



Die neuen Trikots haben sich als echter Glücksbringer erwiesen – so darf es weitergehen!

Tore: 1:0 Lea Bräuer (27.), 2:0 Melissa Demir (43.).