WACKER FESTIGT MIT 1:0-SIEG GEGEN BALTRINGEN DEN 3. PLATZ

Die Frauen des FC Wacker Biberach haben den SV Baltringen mit 1:0 (0:0) bezwungen und damit ihren dritten Tabellenplatz gefestigt.



Die Wackeranerinnen dominierten die erste Halbzeit. Trotz zahlreicher Schüsse auf das gegnerische Tor blieb der Erfolg jedoch zunächst aus. Die Gäste bewiesen Ausdauer und verteidigten sich erfolgreich.



In der zweiten Halbzeit wurde es zur Geduldsprobe für die Biberacherinnnen, doch sie ließen nicht nach. Ein Freistoß, zentral vor dem 16er, brachte die Entscheidung durch Sabrina Riedmüller in der 79. Minute.



Damit festigte der FCW seinen dritten Rang und weist die wenigsten Gegentore (12) in der Bezirksliga auf.