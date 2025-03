WACKER FEIERT BEIM 7:0 GEGEN REINSTETTEN/HÜRBEL HÖCHSTEN SAISONSIEG

(wh) - Der FC Wacker Biberach (3.) hat in seinem Heimspiel die SGM Reinstetten II/Hürbel (12.) mit 7:0 (3:0) deklassiert und damit den höchsten Saisonsieg eingefahren. Für die Tore sorgten die jeweils zweimal einnetzenden Daniel Rulani und Gino Eisler sowie Chris Henry, Benjamin Klamert und Manuel Braig.



Das Ergebnis spricht Bände: Die Partie der in allen Belangen dominierenden Biberacher gegen den Tabellenzwölften war eine einseitige Angelegenheit. Es herrschte die meiste Einbahnstraßen-Fußball, an dessen Ende die harmlosen Gäste auch in der Höhe verdient den Kürzeren zogen. Letztlich hatten sie dem Sturmlauf des FCW nichts entgegenzusetzen und keine einzige echte Torchance.



Den Torreigen eröffnete Chris Henry mit seinem sechsten Saisontreffer in der 3. Minute. In der 20. und 27. Minute legten die Wackeraner zwei Kisten nach, womit natürlich schon früh die Vorentscheidung gefallen war. Danach herrscht dann aber über 30 Minuten Sendepause, denn das 4:0 ließ bis zur 60. Minute auf sich warten. Alle Wacker-Tore waren im Übrigen sauber herausgespielt, einzig beim 6:0 durch Gino Eisler bedurfte es eines Foulelfmeters.



Erwähnenswert ist noch das Comeback von "Altmeister" David Schmid, der in der 64. Minute eingewechselt wurde und nach dreijährigem Auslandsaufenthalt zum ersten Mal wieder im Wacker-Trikot auflief und kurz danach das 5:0 von Gino Eisler vorbereitete. Die anderen Assistpunkte holten sich Chris Henry, Banjamin Klamert, Jonathan Burandt, Darius Demeter und Gino Eisler (2).



Unterm Strich verdienten sich die Blaugelben ein dickes Lob für ihren souveränen Auftritt, der Hoffnung weckt für das nächstsonntägliche Spitzenspiel gegen die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach.