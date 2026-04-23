Wacker Favorit, Siebleben unter Druck

Gelingt Siebleben ausgerechnet im Derby ein wichtiger Sieg für den Ligaverbleib?! – Foto: © Christian Heilwagen

In den vergangenen Jahren war dieses Duell häufig ein echtes Topspiel, in dem beide Teams sportlich auf Augenhöhe agierten – oft mit dem besseren Ende für Wacker. Auch diesmal steht ein Derby an, doch die Vorzeichen könnten kaum ungewohnter sein: Beide Mannschaften laufen ihren eigenen Erwartungen hinterher.

Auf der anderen Seite reist die SpVgg Siebleben mit einer ungewohnten sportlichen Schwere an. Nach zwei beeindruckenden vierten Plätzen in Serie geht es in dieser Spielzeit plötzlich um den Ligaverbleib. Eine Entwicklung, die auch Trainer Christian Hatzky realistisch einordnet, ohne den Blick für das große Ganze zu verlieren: „Mit der Punkteausbeute kann man einfach nicht zufrieden sein – und sind wir auch nicht.“

Wacker, eigentlich immer ein Kandidat für die oberen Tabellenplätze, hat in dieser Saison mit fehlender Konstanz zu kämpfen. Zu oft wechseln sich starke Auftritte mit unerklärlichen Aussetzern ab, um wirklich dauerhaft ganz oben anzugreifen. Trotzdem: Die Favoritenrolle im Derby scheint diesmal klar in Richtung der Gastgeber zu kippen.

Gleichzeitig betont Hatzky aber auch die Entwicklung seines Vereins abseits der Tabelle. Siebleben sei in den letzten Jahren stark gewachsen, strukturell und sportlich gereift. „Wir haben großartige Leute im Verein, die diesen Verein leben – nicht nur Spieler, auch viele Frauen und Kinder, die ihr Herzblut reinstecken“, beschreibt er die Basis. Dass es sportlich in dieser Saison schwieriger läuft, sei Teil eines Prozesses: „Diese Saison holt uns das etwas ein. Aber auch da muss man Ruhe bewahren und weiterarbeiten.“ Ein wenig schmunzeln darf man über den Vergleich, den Hatzky zieht: Selbst ein Verein wie Tottenham Hotspur hat aktuell eine schwere Phasen, in denen es nicht wie gewünscht läuft – auch wenn der Druck in Gotha natürlich ein anderer ist.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr FSV Wacker 03 Gotha Wacker Gotha SpVgg Siebleben 06 Siebleben 15:00 live PUSH

Und nun also Derby. Ein Spiel, das eigene Gesetze schreibt. Auch Hatzky weiß das – und nimmt sich selbst bewusst ein Stück weit aus der Gleichung: „Ab Samstag 15 Uhr bin ich und mein Trainerkollege Gomez machtlos. Man kann nur noch punktuell eingreifen.“ Entscheidend werde am Ende nicht Taktik oder Tabellenstand sein, sondern etwas ganz anderes: „Im Derby braucht man Emotionen und Leidenschaft. Der Rest kommt dann von alleine.“ Warum also sollte Siebleben ausgerechnet in Wacker punkten – gegen ein Team, das historisch oft die Oberhand behielt und diesmal als Favorit gilt? Die Antwort kommt schlicht, fast trotzig: „Ganz einfach – weil wir Punkte brauchen.“

So entsteht ein Derby, das mehr Fragen als Antworten bereithält. Wacker will seine Favoritenrolle bestätigen und wieder Stabilität in eine schwankende Saison bringen. Siebleben dagegen reist mit Druck, aber auch mit der vielleicht gefährlichsten Mischung überhaupt: der Chance eines Außenseiters, der im Derby nichts zu verlieren hat. Und genau das macht dieses Gothaer Duell so brisant.