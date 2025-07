Wacker Burghausen verleiht Tobias Duxner nach Erlbach

Im Holzland soll der 21-jährige Flügelflitzer wertvolle Spielzeit sammeln und zur Saison 2026/2027 wieder an die Salzach zurückkehren. Aber auch eine frühere Rückkehr zum SVW bereits im Winter ist als Option in der Leihvereinbarung verankert. Der Aschauer sammelte in seinen ersten beiden Regionalliga-Spielzeiten zwar 35 Einsätze, jedoch nur 600 Spielminuten und soll in der Bayernliga Süd nun durch vermehrte Spielzeit die nächsten Schritte in seiner Entwicklung nehmen.

"Wir sehen nach wie vor viel Potential bei Duxi, hierzu ist aber in seinem jungen Alter Spielzeit enorm wichtig. Dazu eignet sich die Leihe nach Erlbach ideal", meint Burghausens Geschäftsführer Andreas Huber.



Beim SV Erlbach wird Offensivmann Duxner mit offenen Armen empfangen, drückte doch den SVE in der abgelaufenen Saison vor allem an vorderster Front der Schuh. Viel Aufwand, zu wenig Ertrag - das wurde vor allem auch in der Relegation zur Regionalliga gegen die SpVgg Hankofen deutlich. Duxner soll demzufolge für Belebung im Sturm sorgen. "Wir haben Duxi schon länger im Visier und sind nun froh, dass es geklappt hat. Er wird uns sicher verstärken. Ein Dank gilt auch dem SV Wacker, weil das Ganze sehr umkompliziert abgelaufen ist", informiert Erlbachs Sportlicher Leiter Ralf Peiß. Und noch aus einem anderen Grund sind die Erlbacher froh, noch einmal Verstärkung an Land gezogen zu haben, wie Peiß verrät: "Lukas Adamhuber wird sich in die USA verabschieden. Sein Visum wurde bewilligt, er kann nun in den Staaten studieren und wird auch im College-Soccer aktiv sein."