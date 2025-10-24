Wacker Burghausen und Kickers trennen sich remis - Haching freut sich

Der SV Wacker Burghausen hat den Ex-Zweitligisten Würzburger Kickers zum Flutlichtspiel empfangen. Beide Teams zählen zu den Besten der Liga. Im Duell gegeneinander gab es keinen Sieger, sondern die Punkte werden geteilt. Der Liveticker zum Nachlesen.

Im Top-Spiel des Wochenendes in der Regionalliga Bayern gab es keinen Sieger. Sowohl der SV Wacker Burghausen als auch die Würzburger Kickers bekommen nur einen Punkt mehr aufs Konto. Das freut den Tabellenführer SpVg Unterhaching, der somit seinen Vorsprung auf die beiden Mannschaften weiter ausbauen kann.

Vor 1250 Zuschauern brachte Tom Sanne in der 20. Minute die Bender-Elf in Führung. Die Kickers ließen sich dies aber nicht lange gefallen und antworteten mit einem Treffer von Jermain Nischalke in der 25. Minute.

Obwohl die Burghausener die bessere Elf waren, gelang ihnen kein erneuter Führungstreffer. Am Ende war es dann auch Würzburg, das auf seine Defensivarbeit bedacht war.