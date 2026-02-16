Wacker Burghausen präsentiert neuen Teammanager

Erik Schmitz ist neuer Teammanager beim SV Wacker. – Foto: SV Wacker

Der SV Wacker Burghausen setzt einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung struktureller Weiterentwicklung: Ab sofort wird Erik Schmitz als Teammanager die erste Mannschaft und den Trainerstab in organisatorischen, administrativen und koordinativen Belangen unterstützen.

"Mit der neu geschaffenen Position bündelt der Verein zentrale Aufgaben rund um den Trainings- und Spielbetrieb, die Spielerbetreuung sowie die Schnittstelle Team und Geschäftsstelle. Ziel ist es, Abläufe zu optimieren, Verantwortlichkeiten klar zu strukturieren und den Fokus aller Beteiligten noch stärker auf das Sportliche zu legen", teilt der SVW in einer Presseerklärung mit.

Schmitz übernimmt unter anderem die Koordination der Mannschaftsausrüstung und des Trainingsmaterials in Abstimmung mit Zeugwart und Trainerteam, die Organisation von Spieltagen, Reisen und Terminen sowie die Betreuung neuer Spieler – vom Onboarding bis zur Unterstützung bei Wohnungs- und Behördenangelegenheiten. Darüber hinaus fungiert der 35-Jährige als Ansprechpartner für Spieler und Trainer in organisatorischen, administrativen und medizinischen Themen.



