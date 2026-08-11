Wacker Burghausen holt Talent vom FC Bayern Der 20-jährige Maximilian Schuhbauer wechselt zu den Salzachstädtern von PM · Heute, 14:55 Uhr · 0 Leser

Neu beim SV Wacker Burghausen: Maximilian Schuhbauer – Foto: Verein

Neuzugang für den SV Wacker Burghausen: Maximilian Schuhbauer wechselt vom FC Bayern München II an die Salzachstadt und unterschreibt einen Ein-Jahres-Vertrag mit der Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr. Begonnen hat die Karriere des 20-jährigen Außenverteidigers bei der JFG TaF Glonntal, ehe sich der gebürtige Dachauer im Sommer 2019 für einen Wechsel zum FC Bayern Campus entschied. Beim deutschen Rekordmeister durchlief Schuhbauer von der U14 bis zur U19 sämtliche Nachwuchsmannschaften und rückte anschließend in die zweite Herrenmannschaft auf, nachdem er in den Spielzeiten 2023/2024 und 2024/2025 als etatmäßiger U19-Nachwuchsligaspieler bereits zum Kader der FC Bayern Amateure gehörte. In der vergangenen Saison 2025/2026 verzeichnete der Rechtsfuß insgesamt 20 Einsätze in der Regionalliga Bayern, wobei er zwei Treffer und einen Assist verbuchen konnte. Ab sofort wird sich Schubauer das schwarz-weiße Trikot mit der Rückennummer 37 überstreifen.

Marius Duhnke (Sportkoordinator bei der Wacker Burghausen Fußball GmbH) zum Neuzugang: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Maximilian einen weiteren jungen und talentierten Spieler für den SV Wacker Burghausen gewinnen konnten. Er hat seine Fähigkeiten bereits im Nachwuchs und anschließend in der zweiten Mannschaft des FC Bayern München unter Beweis gestellt, hat trotz seines jungen Alters bereits Regionalliga-Erfahrung gesammelt und passt perfekt in unsere Kaderstruktur. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns seine nächsten Entwicklungsschritte machen wird.“