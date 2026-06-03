Wacker Burghausen holt ehemaligen U17-Nationalspieler Der 21-jährige Noah Wagner kommt als „Holding Six“ von der U23 des SC Freiburg von PM / fw · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Neues Gesicht beim SV Wacker Burghausen: Noah Wagner. – Foto: Verein

Der SV Wacker Burghausen vermeldet einen weiteren Neuzugang: Mit Noah Wagner wechselt ein ehemaliger deutscher U17-Nationalspieler von der U23-Mannschaft des SC Freiburg an die Salzach und unterschreibt einen Ein-Jahres-Vertrag mit der Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr. Den Transfer verkündete der Regionalligist am Mittwochvormittag.

Geboren im baden-württembergischen Waldshut-Tiengen, startete Wagner seine fußballerische Laufbahn beim dortigen FC 08 Tiengen, ehe er sich 2017 im Alter von 12 Jahren für einen Wechsel zum 75 Kilometer entfernten SC Freiburg entschied. In der Fußballschule des Bundesligisten angekommen, durchlief der defensive Mittelfeldspieler sämtliche Nachwuchsmannschaften der Breisgauer und schaffte zur Saison 2024/2025 endgültig den Sprung aus der Jugend in die Herren-Regionalligamannschaft des SCF, nachdem er für die U23 bereits in der Saison 2022/2023 als etatmäßiger U19-Spieler beim 1:1-Unentschieden gegen den FC Erzgebirge Aue sein Debüt in der dritten Liga feierte. In den vergangenen beiden Spielzeiten brachte es der heute 21-Jährige auf insgesamt 45 Einsätze in der Regionalliga Südwest, wobei er zwei Tore erzielen konnte. Nun wechselt der 1,81 Meter große „Sechser“ zum SV Wacker Burghausen und wird sich ab der Saison 2026/2027 das schwarz-weiße Trikot mit der Rückennummer 8 überstreifen.



„Wir freuen uns sehr, mit Noah einen weiteren jungen und hochveranlagten Spieler für uns gewonnen zu haben, der trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung aus der Regionalliga mitbringt. Vor allem seine Zweikampfstärke, Ausdauer und die Ruhe am Ball machen ihn zu einer echten Holding Six und zu einem interessanten Spieler mit großem Entwicklungspotential. Wir sind davon überzeugt, dass Noah unserem Team mit seinen Qualitäten schnell weiterhelfen und gleichzeitig bei uns die nächsten Schritte machen wird“, so SVW-Sportkoordinator Marius Duhnke.





Noah Wagner sagt zu seinem Wechsel nach Burghausen: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. Der SV Wacker Burghausen ist ein traditionsreicher Verein mit tollen Fans und einem starken Umfeld – genau darauf freue ich mich besonders. Für mich ist es die erste Station außerhalb von Baden-Württemberg, damit ein ganz neuer Schritt in meiner Karriere und gleichzeitig eine große Chance, mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben, deshalb war ich schnell von der neuen Aufgabe überzeugt und bin jetzt voller Vorfreude auf den Start.“