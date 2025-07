Wacker Burghausen holt ehemaligen U-Nationalspieler

Den Großteil seiner Ausbildung genoss der talentierte Kicker im Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg, ehe er 2022 in das NLZ von Borussia Dortmund wechselte. Dort lief er 20-mal für die U19 sowie sechsmal in der UEFA Youth-League auf. In seiner letzten Zeit in Dortmund wurde er an den Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt (13 Spiele) verliehen, ehe er zur Saison 2024/2025 zum damaligen Drittligisten SpVgg Unterhaching wechselte. Hier kam er bis zum Winter zu elf Spielen in der U23-Mannschaft in der Bayernliga. Nun schließt sich der fünffache kroatische Junioren-Nationalspieler und Standardspezialist den Salzachstädtern an.



Andreas Huber, Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH, sagt in einer Pressemeldung zur Neuverpflichtung: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Gabi einen weiteren jungen und talentierten Spieler zum SV Wacker Burghausen lotsen und damit sehr schnell auf die Leihe von Tobias Duxner nach Erlbach reagieren konnten. Gabi bringt ein hohes Tempo und starkes Dribbling mit und wir sind davon überzeugt, dass er uns als Linksfuß auf den Außenbahnen weiterhelfen wird.“





Die bisherigen Zu- und Abgänge des SV Wacker (Stand 09.07.):



Zugänge: Benedikt Schwarzensteiner (SpVgg Hankofen-Hailing), Tom Kretzschmar (FC 08 Homburg), Faton Dzemailji (Türkgücü München), Pirmin Lindner (SV Heimstetten), Moritz Bangerter (TSV 1860 München II), Timothée Diowo (TSV Schwaben Augsburg), Noah Müller (FC Augsburg II), Marin Pudic (FV Illertissen), Alexander Sorge (Kickers Offenbach), Harald Huber (TSV 1860 München), Tom Sanne (FC Dordrecht), Jordi Woudstra (SV Heimstetten), Elias Crößmann (SV Darmstadt 98 II), Noa-Gabriel Simic (SpVgg Unterhaching II)



Abgänge: Alexander Spitzer (TSV Ampfing), Marcel Spitzer (TSV Ampfing), Sebastian Dengel (SV Kirchanschöring), Sebastian Malinowski (Hertha Wels), Lukas Adamhuber (SV Erlbach), Christopher Bibaku (SV Rot-Weiss Wittlich), Tobias Hofbauer (Union Gurten), Michael John Lema (SV Lafnitz), Tobias Duxner (SV Erlbach)