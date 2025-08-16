 2025-08-14T11:39:53.462Z

Wacker Burghausen gegen DJK Vilzing LIVE: Erholt sich die Bender-Elf?

4. Spieltag der Regionalliga Bayern

Regionalliga Bayern
DJK Vilzing
SV Wacker

Am 4. Spieltag empfängt der SV Wacker Burghausen die DJK Vilzing. Die Mannschaft von Lars Bender, die in Richtung 3. Liga schielt, musste am vergangenen Spieltag beim 1. FC Nürnberg ihre erste Saisonpleite hinnehmen. Wir berichten von der Partie am Samstag ab 14 Uhr im Live Ticker.

Heute, 14:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
0
0

