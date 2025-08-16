Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Sportfoto Zink / Alexander Sch
Wacker Burghausen gegen DJK Vilzing LIVE: Bender-Elf wieder voll da!
Am 4. Spieltag empfängt der SV Wacker Burghausen die DJK Vilzing. Die Mannschaft von Lars Bender, die in Richtung 3. Liga schielt, musste am vergangenen Spieltag beim 1. FC Nürnberg ihre erste Saisonpleite hinnehmen. Wir berichten von der Partie am Samstag ab 14 Uhr im Live-Ticker.