 2026-04-23T13:43:33.969Z

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Wacker Burghausen entführt drei Punkte aus Memmingen

31. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Alexander Nikel · Heute, 18:02 Uhr · 0 Leser
Burghausen musste sich unter der Woche geschlagen geben.
Burghausen musste sich unter der Woche geschlagen geben. – Foto: Mike Megapix

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Zuletzt enttäuschte der SV Wacker Burghausen sportlich auf ganzer Linie. Das brachte auch Trainer Sven Bender klar zum Ausdruck. Nun wartet der FC Memmingen, der sich endgültig aus dem Abstiegskampf befreien könnte.

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