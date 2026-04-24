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Wacker Burghausen entführt drei Punkte aus Memmingen
31. Spieltag der Regionalliga Bayern
von Alexander Nikel · Heute, 18:02 Uhr · 0 Leser
Burghausen musste sich unter der Woche geschlagen geben. – Foto: Mike Megapix
Zuletzt enttäuschte der SV Wacker Burghausen sportlich auf ganzer Linie. Das brachte auch Trainer Sven Bender klar zum Ausdruck. Nun wartet der FC Memmingen, der sich endgültig aus dem Abstiegskampf befreien könnte.