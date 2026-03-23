Wacker Burghausen dominiert, aber der TSV Buchbach hält im Derby die Null

Das Regionalliga-Derby endet torlos vor 2108 Zuschauern. Kapitän Felix Bachschmid verliert bei einem Zweikampf einen Zahn.
Eine Nullnummer der besseren Art haben Wacker Burghausen und der TSV Buchbach vor 2108 Zuschauern im Regionalliga-Derby präsentiert. Unterm Strich war Wacker über weite Strecken dominant und dem Dreier näher, doch der Gast stand sicher und erkämpfte sich das vierte Remis nach der Winterpause.
„Meine Mannschaft hat ein gutes Spiel gezeigt und war absolut feldüberlegen. Man hat gemerkt, dass wir eine Reaktion auf die letzte Woche zeigen wollten“, lobte Burhausens Trainer Lars Bender, schränkte aber ein: „Von der Einstellung und vom Fußballerischen war das gut. Lediglich die letzte Konsequenz vor dem Tor hat gefehlt.“
„Summa summarum ist es ein verdientes und gerechtes Unentschieden. Sicherlich hatte Burghausen mehr Spielanteile, aber das ist ja auch für ein Heimspiel normal“, befand Buchbachs Trainer Marc Unterberger. „Für uns ist es einfach wahnsinnig erfreulich, dass wir jetzt im vierten Spiel zum zweiten Mal zu Null spielen konnten.“ Pechvogel war Burghausens Kapitän Felix Bachschmid, der bei einem Zweikampf im eigenen Strafraum einen Zahn verlor.