Wacker Burghausen dominiert, aber der TSV Buchbach hält im Derby die Null „Gerechtes Unentschieden“ von Michael Buchholz · Heute, 13:44 Uhr · 0 Leser

Das Derby zwischen dem SV Wacker Burghausen und dem TSV Buchbach blieb torlos. – Foto: Michael Buchholz

Das Regionalliga-Derby endet torlos vor 2108 Zuschauern. Kapitän Felix Bachschmid verliert bei einem Zweikampf einen Zahn.

Eine Nullnummer der besseren Art haben Wacker Burghausen und der TSV Buchbach vor 2108 Zuschauern im Regionalliga-Derby präsentiert. Unterm Strich war Wacker über weite Strecken dominant und dem Dreier näher, doch der Gast stand sicher und erkämpfte sich das vierte Remis nach der Winterpause. Fr., 20.03.2026, 19:00 Uhr SV Wacker Burghausen SV Wacker TSV Buchbach Buchbach 0 0 + Video „Meine Mannschaft hat ein gutes Spiel gezeigt und war absolut feldüberlegen. Man hat gemerkt, dass wir eine Reaktion auf die letzte Woche zeigen wollten“, lobte Burhausens Trainer Lars Bender, schränkte aber ein: „Von der Einstellung und vom Fußballerischen war das gut. Lediglich die letzte Konsequenz vor dem Tor hat gefehlt.“