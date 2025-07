Wacker, Buchbach, 1860 II - Hochklassiger Fußball in Wittibreut

Es ist ein Höhepunkt in der 76-jährigen Vereinsgeschichte der SV-DJK Wittibreut: Am Samstag gastieren der amtierende Regionalliga-Vizemeister TSV Buchbach, dessen Ligakonkurrent SV Wacker Burghausen sowie die U21 des TSV 1860 München im Rottal und nehmen am Kraftanalagen-Cup teil, der vom Kreisligisten ausgerichtet wird.