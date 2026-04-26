WACKER BETREIBT CHANCENWUCHER UND KOMMT NICHT ÜBER EIN 0:0 HINAUS von Winfried Hummler · Heute, 21:21 Uhr · 0 Leser

Unser Archivbild zeigt Wacker-Kapitän Tim Scherff (am Ball). – Foto: Charky Achberger

(wh) - Der FC Wacker Biberach (12.) hat mit der Nullnummer bei der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren (10.) sein Minimalziel erfüllt und einen Punkt geholt. Angesichts des Chancenwuchers mit vier kapitalen Torgelegenheiten in der letzten halben Stunde des schwachen Spiels fühlt sich das Remis freilich wie eine Niederlage für den FCW an.



Über 60 Minuten mühten sich beide Teams redlich, ohne Konstruktives oder gar Zwingendes zu schaffen. Zu ungenau, zu hektisch und zu statisch agierten sie, dementsprechend hoch waren die Fehlerquoten hüben wie drüben. Die Zuschauer langweilten sich, konnten aber wenigstens die Frühlingssonne genießen.





Die erste hochkarätige Torchance des niveeauarmen Kicks verzeichneten die Biberacher in der 66. Minute, nach einem Fehler der Gastgeber hatte Marius Häußler das 1:0 auf dem Fuß: Er lupfte den Ball über den SGM-Keeper, aber auch übers Tor. Die nächste Gelegenheit einzunetzen, folgte in der 69. Minute bei einem (knapp daneben gesetzten) Kopfball von Ammar Ali Fazal. Die dritte gute Einschussgelegenheit für Wacker vergab Mehmet Sahin in der 73. Minute: Er zögerte in aussichtsreicher Position zu lange und wurde geblockt. Schließlich setzte Manuel Braig (79.) zu einem spektakulären Solo über den halben Platz an, schloss aber zu ungenau ab, so dass der Keeper der Gastgeber abwehren konnte. Die sich daraus bietende Nachschuss-Chance ließ Marius Häußler ungenutzt: Er zielte zu hoch, weil übers Tor.



Auf der Gegenseite hatte die SGM nichts Vergleichbares an großen Torchancen. Was nicht zuletzt an der starken Wacker-Defensive lag: Insbesondere die Innenverteidiger Simon Hepp und Liridon Sylaj räumten die wenigen gefährlichen Bälle ab.



