Wacker betreibt Chancenwucher, landet aber den ersten Saisonsieg

(wh) - Der FC Wacker Biberach (6.) hat sein Heimspiel gegen den TSV Riedlingen II (11.) mit 2:0 (1:0) für sich entschieden und damit den ersten Saisonsieg eingefahren. Als Torschützen zeichneten sich Felix Werner und Ben Mersinger aus.



Der Sieg der Biberacher war hochverdient, hätte aber deutlich höher ausfallen müssen. Sie verbuchten nämlich eine Vielzahl von klaren Chancen, die gereicht hätten, um zwei um zwei oder mehr Spiele zu gewinnen. Gleich drei ganz dicke Dinger vergab ihr Spielertrainer Mehmet Sahin, der - in Abwesenheit des urlaubenden Chef-Trainers Marcin Zukowski - zusammen mit Manuel Mohr (an der Seitenlinie) coachte. Sie hatten die Mannschaft gut eingestellt. Das machte sich in der 16. Minute bezahlt, als Felix Werner einen Eckball von Marius Häußler per Kopf zum 1:0 verwandelte. Bis zur Pause folgten zwar weitere vielversprechende, meist über die linke Außenbahn vorgetragene Angriffe des FCW, aber halt keine Tore mehr. Überhaupt lieferten die Blaugelben in der ersten Halbzeit eine ordentliche Leistung ab: Sie gaben stets den Ton an, hielten die Gäste in Schach und weit weg vom eigenen Gehäuse.



Nach der Pause glückte Wacker dann alsbald (46.) das 2:0: Eine scharfe Hereingabe von Mehmet Sahin, die eigentlich schon der eingewechselte Simon Hepp verwerten hätte müssen, landete bei Ben Mersinger, der keine Mühe hatte, einzunetzen. Danach verloren die Wackeraner über weite Strecken die Linie, so dass die Gäste besser ins Spiel kamen, jedoch weitestgehend harm- und ideenlos blieben. So verbrachte Wacker-Keeper Viktor Haufler einen geruhsamen Nachmittag: Nur einmal musste er eingreifen, als er in der 57. Minute einen Schuss aus kurzer Distanz parierte. Die zweite Gelegenheit der Gäste entschärfte Krystian Kondarewicz, in dem er einen Ball von der Torlinie wegschlug.



Die Wackeraner kamen - trotz nachlassender Konzentration und wachsender Fehlerquote - bis zum Schlusspfiff zu weiteren guten Einschussgelegenheiten, ließen selbige aber großzügig liegen, so dass die Riedlinger "nur" mit einer 2:0-Niederlage die Heimreise antreten mussten.



Fazit von Wacker-Trainer Manuel Mohr: "Unser Sieg war hochverdient, ist aber viel zu knapp ausgefallen."



Tore: 1:0 Felix Werner (16.), 2:0 Ben Mersinger (46.).



FCW: Viktor Haufler - Jakob Kolesch, Felix Werner (70. Jonathan Burandt), Manuel Braig, Krystian Kondarewicz - Ben Mersinger (60. Luca Ries), Tim Scherff, Marius Häußler (70. Leon Reiner), Cüneyt Avlayici, Mehmet Sahin - Alexander Onser (46. Simon Hepp).