Wacker beschenkt den Spitzenreiter gleich vier Mal

Drei der vier Geschenke resultierten aus gravierenden Fehlern von Wacker-Keeper Onur Baran, der im Winter vom FV Bad Waldsee zu den Biberachern gestoßen ist, aber die Erwartungen bisher nicht erfüllen konnte, weil er sich in fünf seiner sechs Einsätze einen oder mehrere Böcke leistete. Mit dieser Kritik soll er nicht zum Schuldigen für die Misere in den vergangenen Wochen gestempelt werden, aber derartige Patzer kann sich der FC Wacker künftig einfach nicht (mehr) erlauben, wenn er den Klassenerhalt schaffen will.
Zum Spielverlauf in Hochdorf: Bis zum Führungstreffer der SGM in der 61. Minute war es eine ausgeglichene, kampfbetonte, aber ereignisarme Partie, die sich zumeist zwischen den Strafräumen abspielte und keinen Unterschied zwischen dem Spitzenreiter und den Biberachern erkennen ließ. Wacker-Trainer Marcin Zukowski hatte seine Mannen bestens eingestellt: Diszipliniert und konzentriert agierend, boten sie den favorisierten Hausherren jederzeit Paroli. Und wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, hätte Marius Häußler in der 19. Minute eine hochkarätige Torchance zur Wacker-Führung genutzt, als er alleine auf SG-Keeper Benicio Koch zusteuerte, aber selbigen anschoss.
Nach der Pause tat sich zunächst nichts Wesentliches, beide Teams bewegten sich weiter auf Augenhöhe. Das änderte sich in der 61. Minute, als Wacker-Keeper Onur Baran einen Eckball unterlief und der SGM somit das 1:0 bescherte. Dem 2:0 in der 76. Minute ging nach einem Abschlag des heimischen Torhüters ein krasser Stellungsfehler der FCW-Defensive voraus. Beim 3:0 (87.) schoss Baran ohne Not einen gegnerischen Stürmer an, ehe in der 90. Minute ein haltbarer Freistoß zum 4:0 folgte.
So kassierte Wacker eine (unverdient) hohe Niederlage, die weniger mit der Klasse des Gegners zu tun hatte, vielmehr mit eigenen hanebüchenen Fehlern.Fazit
von Wacker-Trainer Marcin Zukowski: "60 Minuten lang hat die Mannschaft sich an den Plan für dieses Spiel gehalten und mit mehr oder weniger Glück das Konzentrationsniveau aufrechterhalten. Leider machen wir in dieser Saison nicht zum ersten Mal individuelle Fehler, die Einfluss auf die Mannschaft und den Verlauf des Spiels hatten. Trotzdem müssen wir die Kraft finden, das in der nächsten Woche zu verbessern."Tore:
1:0 Lukas Eisele (61.), 2:0 Leo Gnandt (76.), 3:0 Fabian Fels (87.), 4:0 Louis Russ (90.).
SG Muttensweiler/ Hochdorf: Benicio Koch, Paul Winter, Marius Bader (74. Kevin Chazkjewitsch), Paul Schmid, Janik Riegger (78. Luca Kaiser), Louis Russ, Paul Britsch (60. Fabian Fels), Jakob Schmid, Sascha Hepp (60. Felix Lietz), Lukas Eisele, Leo Gnandt (86. Marius Zeh).
FCW: Onur Baran - Felix Werner, Liridon Sylaj, Simon Hepp, Leon Reiner (78. Shahzad Alizada) - Mircha David Gach (65. Luca Ries), Tim Scherff, Manuel Mohr (81. Fabio Günther), Cüneyt Avlayici (75. Ammar Ali Fazal), Mehmet Sahin - Marius Häußler (65. Felix Stückle).
Schiedsrichter: David Kaiser (Erlenmoos).
Nächstes Spiel: FCW I - SGM Äpfingen I am Sonntag, 19. April um 15 Uhr.