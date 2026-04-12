Wacker beschenkt den Spitzenreiter gleich vier Mal von Winfried Hummler · Heute, 21:02 Uhr · 0 Leser

Wackers Mircha David Gach scheitert an SGM-Keeper Benicio Koch – Foto: Florian Achberger

(wh) - Im Auswärtsspiel bei der SGM Muttensweiler/Hochdorf hat der FC Wacker Biberach (11.) über eine Stunde lang mitgehalten, ehe er den Spitzenreiter mit vier großzügigen Geschenken und mit einem 4:0 (0:0)-Sieg bescherte. Ein bitteres Ergebnis für Mircha David Gach (links im Bild) und Co, zumal es mit dem Spielverlauf nicht viel zu tun hatte.





Drei der vier Geschenke resultierten aus gravierenden Fehlern von Wacker-Keeper Onur Baran, der im Winter vom FV Bad Waldsee zu den Biberachern gestoßen ist, aber die Erwartungen bisher nicht erfüllen konnte, weil er sich in fünf seiner sechs Einsätze einen oder mehrere Böcke leistete. Mit dieser Kritik soll er nicht zum Schuldigen für die Misere in den vergangenen Wochen gestempelt werden, aber derartige Patzer kann sich der FC Wacker künftig einfach nicht (mehr) erlauben, wenn er den Klassenerhalt schaffen will.



Zum Spielverlauf in Hochdorf: Bis zum Führungstreffer der SGM in der 61. Minute war es eine ausgeglichene, kampfbetonte, aber ereignisarme Partie, die sich zumeist zwischen den Strafräumen abspielte und keinen Unterschied zwischen dem Spitzenreiter und den Biberachern erkennen ließ. Wacker-Trainer Marcin Zukowski hatte seine Mannen bestens eingestellt: Diszipliniert und konzentriert agierend, boten sie den favorisierten Hausherren jederzeit Paroli. Und wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, hätte Marius Häußler in der 19. Minute eine hochkarätige Torchance zur Wacker-Führung genutzt, als er alleine auf SG-Keeper Benicio Koch zusteuerte, aber selbigen anschoss.



