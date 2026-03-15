Wacker belohnt sich mit Mehmet Sahins spätem Ausgleich von Winfried Hummler · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Wackers Manuel Braig (rechts), hier im Zweikampf mit Birkenhards Kapitän Florian Haller, zählte zu den Aktivposten seiner Mannschaft – Foto: Charly Achberger

(wh) - Nach einem Spiel auf Augenhöhe hat sich der FC Wacker Biberach (10.) auf heimischem Kunstrasenlatz mit einem 1:1 (0:1) vom Tabellenzweiten SGM Warthausen/Birkenhard getrennt. Für das späte Wacker-Tor zum Ausgleich sorgte Mehmet Sahin (Bildmitte) in der 87. Minute. Zum 1:0 der Gäste hatte Marco Heckenberger (27.) getroffen.



Dass in der Tabelle A Welten klaff(t)en zwischen den Wackeranern und den favorisierten Gästen, war nicht zu erkennen. Vielmehr entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Partie, in der sich beide Teams sowohl spielerisch als auch kämpferisch über weite Strecken neutralisierten.





Wacker legte dabei rasant los und hätte in der ersten Minute in Führung gehen, ja müssen, als Luca Ries eine hundertprozentige Chance auf dem Fuß hatte, aber aus kurzer Entfernung den Ball nicht am gegnerischen Keeper vorbeibrachte. Ries hatte in der 17. Minute eine weitere Gelegenheit, bei der er jedoch Pech hatte, weil die Kugel haarscharf am SGM-Gehäuse vorbeiging. Treffsicherer zeigten sich dagegen die Gäste: Sie trafen in der 27. Minute nach einer Freistoß-Flanke per Kopf. Kurz vor der Pause hatten sie dann sogar auf 2:0 davonziehen können, was Wackers Manuel Braig mit seiner Rettungstat auf der Torlinie verhinderte.



Nach dem Seitenwechsel wogte das Match - wie schon in der ersten Halbzeit - weiter hin und her, wobei sowohl Wacker als auch die Gäste spielerische Lösungen suchten, aber nur selten zum Abschluss respective Tormöglichkeiten kamen. Eine Ausnahme sahen die Fans in der 73. Minute, als Mehmet Sahin einen (mit viel Effet geschlagenen) Freistoß an den Innenpfosten setzte, der Ball aber nicht über die Linie rollte.