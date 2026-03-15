Wacker belohnt sich mit Mehmet Sahins spätem Ausgleich

(wh) - Nach einem Spiel auf Augenhöhe hat sich der FC Wacker Biberach (10.) auf heimischem Kunstrasenlatz mit einem 1:1 (0:1) vom Tabellenzweiten SGM Warthausen/Birkenhard getrennt. Für das späte Wacker-Tor zum Ausgleich sorgte Mehmet Sahin (Bildmitte) in der 87. Minute. Zum 1:0 der Gäste hatte Marco Heckenberger (27.) getroffen.
Dass in der Tabelle A Welten klaff(t)en zwischen den Wackeranern und den favorisierten Gästen, war nicht zu erkennen. Vielmehr entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Partie, in der sich beide Teams sowohl spielerisch als auch kämpferisch über weite Strecken neutralisierten.
Die Wackeraner blieben am Drücker, setzten immer wieder mal einen Nadelstich und belohnten sich in der 87. Minute für ihren Eifer und Kampfgeist mit einem sauber herausgespielten Tor zum 1:1-Ausgleich: Tim Scherff setzte dabei mit einem klugen Steckpass Leon Reiner in Szene, der dann den völlig freistehenden Mehmet Sahin mit einem Querpass bediente, so dass dieser den Ball nur noch über die Linie zu drücken brauchte.
So "rettete" der FC Wacker einen ebenso wichtigen wie verdienten Punkt gegen den Tabellenzweiten.
Fazit von Wacker-Trainer Marcin Zukowski: "Von Anfang an wollte meine Mannschaft ihren Spielstil durchsetzen. In der ersten Halbzeit haben wir jedoch zu viele Fehler in der Positionierung gemacht, wodurch der Gegner mehr Raum im Spielaufbau hatte. Nach den Änderungen in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft gut agiert und sich das Tor zum 1:1 verdient. Über das gesamte Spiel gesehen, halte ich das Unentschieden für ein gerechtes Ergebnis."
Tore: 0:1 Marco Heckenberger (27.), 1:1 Mehmet Sahin (87.).
FCW: Onur Baran - Felix Werner (64. Leon Reiner), Liridon Sylaj, Simon Hepp, Manuel Braig (84. Eray Cerit) - Luca Ries (46. Jakob Kolesch), Tim Scherff, Manuel Mohr, Cüneyt Avlayici (46. Marius Häußler), Mehmet Sahin - Mircha David Gach.
Schiedsrichter: Roland Schick (Schönebürg).
Nächstes Spiel: SGM Laupertshausen/Maselheim I - FCW I am Sonntag, 22. März um 15 Uhr.