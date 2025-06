WACKER BEENDET DIE SAISON MIT EINEM 3:3 GEGEN BERJHEIM

(wh) - Der FC Wacker Biberach (4.) hat sich im letzten Spiel der Saison 24/25 mit einem 3:3 (1:1) von BSC Berkheim (11.) getrennt. Für Wacker trafen Chris Henry, Benjamin Klamert und Gästeakteur Florian Kohler mit einem Eigentor.



Die Biberacher übernahmen am heimischen Erlenweg vom Anpfiff weg das Kommando und erspielten sich in den ersten zehn Spielminuten fünf dicke Torchancen. Eine davon nutzte Chris Henry, als er in der 7. Minute mit seinem zehnten Saisontreffer für das 1:0 sorgte.



Der Chancenwucher der Gastgeber hielt bis zum Seitenwechsel an: Insgesamt zehn Hochkaräter verbuchten Benjamin Klamert, Gino Eisler, Chris Henry und Co, dreimal trafen sie dabei Pfosten und Latte, aber halt nur einmal ins Netz. Die Berkheimer fuhren derweil den einen oder anderen Konterangriff und kamen in der 32. Minute zum schmeichelhaften 1:1-Ausgleich. Womit sich wieder mal ein alter Fußballspruch bewahrheitete: "Wenn du deine Chancen nicht nützst, bestraft dich der Gegner."



Nach der Pause baute der FCW ab, ging aber dank Benjamin Klamerts zehntem Saisontreffer in der 59. Minute wieder in Führung. Die hielt nicht lange, denn die Gäste glichen neun Minuten später erneut aus. In der 84. Minute drehten sie dann das Spiel vollends und schienen mit ihrem 3:2 auf einen Sieg zuzusteuern. Wacker profitierte jedoch zwei Minuten drauf von einem Eigentor der Berkheimer, sodass sich die Teams mit einem 3:3 trennten.



Wackers unterschiedliche Leistungen in beiden Halbzeiten (mit viel Licht im ersten Durchgang und viel Schatten im zweiten Abschnitt) stehen sinnbildlich für die ganze Saison: Es fehlte einfach an der Konstanz.



Fazit von Wacker-Trainer Marcin Zukowski: "Ich bedanke mich bei allen für die ganze Arbeit in der vergangenen Saison und wünsche viel Erfolg und Gesundheit für die Zukunft."



FCW: Moritz Steinberg, Krystian Kondarewicz (65. Ben Mersinger), Manuel Braig, Simon Hepp, Jonathan Burandt, Tim Scherff, Benjamin Klamert, Giovane Eisler, Lukas Höchst (81. Marcin Zukowski), Christopher Henry, Daniel Rulani (65. Cüneyt Avlayici).

BSC Berkheim: Christian Heinle, Marco Schiebel, Florian Kohler, Noah Ziesel, Noah Brugger (65. Julian Maier), Clemens Schneider, Magnus Merk, Markus Fakler (90. Jonas Brugger), Moritz Krischke, Maximilian Sigg (72. Fabian Kutter), Elias Kohler.