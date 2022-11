– Foto: Wacker 3

Wacker 3 gewinnt das Heimspiel in der VELTINS-Arena Die DJK Wacker Mecklenbeck III entscheidet das Finalvoting für sich und darf sein Meisterschaftsspiel am 13.11.22 in der VELTINS-Arena auf Schalke bestreiten

Nach sechs spannenden Besuchen bei den Vereinen der Finalisten der Aktion "Dein Heimspiel" stand fest: Jedes der Teams hätte das Heimspiel in der VELTINS-Arena verdient. Sie haben alles gegeben und sich bei den Casting-Terminen und auch jetzt beim Voting voll ins Zeug gelegt.

Wir haben alle gültigen Stimmen nochmals geprüft und somit folgendes offizielles Endergebnis: 1.DJK Wacker Mecklenbeck 9.114 Stimmen 2.SV Viktoria Winnekendonk 8.929 Stimmen 3.SC 08 Radevormwald 5.879 Stimmen 4.SC Rot-Weiss Westönnen 4.876 Stimmen 5.DJK Spvgg Herten 4.335 Stimmen 6.FC Ottenstein 3.593 Stimmen







Das erwartet den Sieger, die DJK Wacker Mecklenbeck III, nun: