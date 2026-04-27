 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Wacker 21 Schönwalde gewinnt 6:5-Wahnsinn, 695 Zuschauer beim Derby

Was war in der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga los?

von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Wacker Schönwalde

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Dahme/Fläming-Liga
Südbrandenburgliga
Lübben II
SV Ortrand
Niederlehme

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Südbrandenburgliga

ESV Lok Falkenberg – TSG Lübbenau 63 1:5

Vor 46 Zuschauern lieferte die TSG Lübbenau 63 eine abgeklärte Vorstellung ab. Die Gäste übernahmen früh die Kontrolle und ließen den Hausherren kaum Luft zum Atmen. Bereits in der 7. Minute eröffnete Ricardo Kindler den Torreigen zur 0:1-Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Franz-Aaron Ullrich in der 44. Minute auf 0:2. Auch nach der Pause blieb Lübbenau hungrig: Erneut Franz-Aaron Ullrich in der 68. Minute und Justin Rossello nur drei Minuten später (71.) schraubten das Ergebnis auf 0:4 in die Höhe. Lukas Zscherneck gelang in der 78. Minute per Foulelfmeter zumindest der Ehrentreffer zum 1:4, bevor Ricardo Kindler in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer den 1:5-Endstand besiegelte.

SV Eintracht Ortrand – SV 1885 Golßen 4:2

In Ortrand entwickelte sich eine packende Begegnung, in der die Gastgeber eine enorme Moral bewiesen. Zunächst jubelten jedoch die Gäste, als Jannick Sauer in der 14. Minute das 0:1 markierte. Magnus Richter glich in der 25. Minute zum 1:1 aus, doch erneut war es Jannick Sauer, der in der 31. Minute zur 1:2-Pausenführung für Golßen traf. Im zweiten Durchgang drehte die Eintracht dann richtig auf: Marco Schneider egalisierte in der 56. Minute zum 2:2, bevor Sebastian Gorczak in der 66. Minute die Partie zur 3:2-Führung drehte. Den Schlusspunkt unter eine starke zweite Halbzeit setzte Denny Dörschel in der 83. Minute mit dem Treffer zum 4:2-Endstand.

SpVgg Finsterwalde – FC Sängerstadt Finsterwalde 2:3

Das mit Spannung erwartete Stadtderby hielt alles, was es versprach, und lockte die 695 Zuschauern an. Die Partie begann mit einem Schock für die Spielvereinigung, als Thomas Müller bereits in der 1. Minute ein unglückliches Eigentor zur 0:1-Führung für die Sängerstädter unterlief. Doch derselbe Thomas Müller wurde zum tragischen Helden der Wiedergutmachung, als er in der 53. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Tom Plewka drehte die Begegnung in der 68. Minute sogar zur 2:1-Führung für die SpVgg, doch die Freude währte nur kurz. Julian Nemitz glich in der 71. Minute zum 2:2 aus, bevor Justin Schumann in der 81. Minute den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:3 für den FC Sängerstadt markierte.

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – SSV Alemannia Altdöbern 2:0

In Lichterfeld sahen die 69 Zuschauer eine Partie, die vor allem durch die defensive Stabilität der Hausherren geprägt war. Der Mann des Tages war zweifellos Nico Hertmanowski, der die Alemannia fast im Alleingang bezwang. In der 30. Minute besorgte er die 1:0-Führung und gab seinem Team damit die nötige Sicherheit. Altdöbern bemühte sich im zweiten Durchgang zwar um den Anschluss, fand aber keine Lücke im blau-weißen Abwehrverbund. In der 62. Minute war es erneut Nico Hertmanowski, der mit seinem zweiten Treffer zum 2:0 alles klar machte und den Heimsieg sicherstellte.

SV Askania Schipkau – SV Grün-Weiß Annahütte 6:0

Eine Machtdemonstration erlebten die 129 Zuschauer in Schipkau. Die Hausherren spielten sich in einen Rausch und ließen den Gästen aus Annahütte nicht den Hauch einer Chance. Die Torfolge war fast im Takt der Dominanz zu bestaunen: Steve Krettek (12.), Lucas Schlenger (32.), Leon Ben Hahn (34.) und Richard Stirz (37.) sorgten bereits zur Pause für einen uneinholbaren 4:0-Vorsprung. Auch nach dem Seitenwechsel kannte die Partie nur eine Richtung. Erneut Leon Ben Hahn in der 58. Minute und Max Goszczak kurz vor dem Ende (85.) schraubten das Ergebnis auf den deutlichen 6:0-Endstand.

SV Wacker 21 Schönwalde – SV Germania 1910 Ruhland 6:5

Was sich in Schönwalde abspielte, lässt sich kaum in Worte fassen – ein Elf-Tore-Wahnsinn vor 65 Zuschauern, der an Dramatik nicht zu überbieten war. Die Führung wechselte fast im Minutentakt: Richard Jank brachte Ruhland in der 21. Minute in Front, doch Robert Köppchen antwortete mit einem Doppelschlag in der 31. und 32. Minute zur 2:1-Führung. Zur Pause stand es nach weiteren Treffern von Jank (35.), Tom-Niklas Tietze (37.) und Leon Guckel (38.) bereits 3:3.

In der zweiten Halbzeit ging das Spektakel weiter: Richard Jank markierte in der 51. Minute seinen dritten Treffer zum 3:4, woraufhin Robert Köppchen in der 53. Minute ebenfalls mit seinem dritten Tor zum 4:4 konterte. Nachdem Moritz Ullbrich Ruhland in der 58. Minute erneut mit 4:5 nach vorne gebracht hatte, schlug Wacker in der Schlussphase zurück. Kevin Schulz glich in der 78. Minute zum 5:5 aus, kurz bevor Stefan Frankus bei den Gästen mit Gelb-Rot (79.) vom Platz musste. In Überzahl erlöste Leon Guckel sein Team in der 85. Minute mit dem Treffer zum unfassbaren 6:5-Endstand.

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Dahme/Fläming-Liga

SG Aufbau Halbe – Heideseer Sportverein 0:6

Vor 85 Zuschauern lieferte der Heideseer Sportverein eine beeindruckende Machtdemonstration ab. Von Beginn an ließen die Gäste keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen. Der Mann des Tages war zweifellos Mike Gaedicke, der bereits in der 7. Minute die 0:1-Führung erzielte und in der 18. Minute auf 0:2 erhöhte. Anton Richter schraubte das Ergebnis noch vor der Pause in der 36. Minute auf 0:3. Auch nach dem Seitenwechsel kannte die Partie nur eine Richtung: Juan Miguel Herrero Escobar markierte in der 51. Minute das 0:4, bevor erneut Anton Richter in der 59. Minute zum 0:5 traf. Den Schlusspunkt setzte der überragende Mike Gaedicke in der 86. Minute mit seinem dritten Treffer zum 0:6-Endstand.

Ludwigsfelder FC II – SG Niederlehme 1912 2:1

In Ludwigsfelde sahen die 48 Zuschauer einen Blitzstart der Hausherren, der letztlich den Ausschlag gab. Innerhalb von nur zwei Minuten schockte Sebastian Eichhorn die Gäste: In der 10. Minute erzielte er das 1:0 und legte in der 12. Minute sofort das 2:0 nach. Die SG Niederlehme 1912 brauchte lange, um sich von diesem Doppelschlag zu erholen, bewies aber in der Schlussphase Moral. In der 82. Minute gelang Maximilian Erdmann der 2:1-Anschlusstreffer, was für eine turbulente Endphase sorgte. Die Brandenburgliga-Reserve der Ludwigsfelder verteidigte den knappen Vorsprung jedoch mit viel Einsatz über die Zeit.

SG Wacker Motzen – SV Zernsdorf 0:1

In Motzen entwickelte sich vor 99 Zuschauern ein klassisches Geduldsspiel. Beide Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum nennenswerte Großchancen zu. Es war eine jener Begegnungen, in denen ein einziger Geistesblitz über die Punktevergabe entscheiden würde. Dieser Moment ereignete sich kurz nach dem Seitenwechsel: In der 54. Minute fasste sich Jonas Hildebrandt ein Herz und erzielte das goldene Tor zum 0:1 für den SV Zernsdorf. Wacker Motzen warf in der restlichen Spielzeit alles nach vorne, biss sich aber am stabilen Abwehrriegel der Gäste die Zähne aus.

RSV Waltersdorf 1909 – Ruhlsdorfer BC 1923 1:2

In Waltersdorf sahen die 38 Zuschauer eine effektive Gästemannschaft, die vor allem in der ersten Halbzeit ihre Chancen eiskalt nutzte. Marvin Voigt wurde zum Matchwinner für den Ruhlsdorfer BC 1923. In der 21. Minute markierte er die 0:1-Führung und legte tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, in der 48. Minute (45.+3), das psychologisch wichtige 0:2 nach. Der RSV Waltersdorf 1909 kam im zweiten Durchgang besser in die Zweikämpfe und belohnte sich in der 79. Minute durch den 1:2-Anschlusstreffer von Paul Knabe. Zu mehr reichte es jedoch nicht mehr, da Ruhlsdorf den Sieg leidenschaftlich verteidigte.

SV Teupitz/Groß Köris – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 2:1

Was für ein turbulenter Beginn in Teupitz vor 80 Zuschauern! Die Partie war kaum angepfiffen, da zappelte der Ball bereits im Netz: Simon Frommelt brachte die Hausherren in der 1. Minute mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Eintracht-Reserve folgte prompt, als Ferris Mohmand bereits in der 6. Minute zum 1:1 ausglich. Danach entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch auf Augenhöhe. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung: In der 84. Minute wurde Tim-Thorben Tinius zum gefeierten Helden, indem er den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:1 für den SV Teupitz/Groß Köris erzielte.

SV Blau-Weiß Dahlewitz II – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 2:3

In Dahlewitz sahen die 80 Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Dominik Engelage in der 8. Minute zum 0:1 traf. Sven Pöggel glich in der 18. Minute zum 1:1 aus, doch erneut war es Dominik Engelage, der in der 34. Minute die 1:2-Pausenführung für Deutsch Wusterhausen besorgte. Im zweiten Durchgang erhöhte Louis Harm in der 68. Minute auf 1:3. Dahlewitz gab nicht auf und kam durch Mauricius Mang in der 79. Minute zum 2:3-Anschluss, konnte die knappe Heimniederlage gegen die "Dotscher" jedoch nicht mehr abwenden.

SG Großziethen II – SV Rangsdorf 28 2:4

Vor 40 Zuschauern entwickelte sich eine kuriose Partie, die vor allem durch eine ereignisreiche erste Halbzeit und zwei unglückliche Momente im zweiten Durchgang geprägt war. Janis Ole Bering brachte Rangsdorf in der 16. Minute mit 0:1 in Führung, doch Nico Herter glich in der 25. Minute zum 1:1 aus. Erneut Janis Ole Bering stellte in der 35. Minute auf 1:2, woraufhin Aiham Saleem in der 42. Minute den erneuten Ausgleich zum 2:2 markierte. Die Entscheidung fiel dann durch zwei bittere Missgeschicke der Hausherren: Ein Eigentor von Sascha Priltz in der 58. Minute brachte Rangsdorf mit 2:3 in Front, bevor ein weiteres Eigentor durch Lukas Schmidt in der 87. Minute den 2:4-Endstand besiegelte.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SV Siethen 1977 2:1

Vor 90 Zuschauern bewies die Reserve der Preußen eine tolle Moral und drehte einen Rückstand. Die Gäste vom SV Siethen 1977 gingen in der 16. Minute durch William Hermsdorf mit 0:1 in Führung. Die Hausherren zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kämpften sich zurück in die Begegnung. In der 34. Minute markierte Michell Steinbuch den wichtigen Ausgleich zum 1:1. Die Partie blieb lange offen, bis schließlich Jonas Marcellus Ziegler in der 73. Minute zur Stelle war und den Treffer zum 2:1-Heimsieg für Blankenfelde-Mahlow II erzielte.

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