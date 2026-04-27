Wacker 21 Schönwalde gewinnt 6:5-Wahnsinn, 695 Zuschauer beim Derby

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Vor 46 Zuschauern lieferte die TSG Lübbenau 63 eine abgeklärte Vorstellung ab. Die Gäste übernahmen früh die Kontrolle und ließen den Hausherren kaum Luft zum Atmen. Bereits in der 7. Minute eröffnete Ricardo Kindler den Torreigen zur 0:1-Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Franz-Aaron Ullrich in der 44. Minute auf 0:2. Auch nach der Pause blieb Lübbenau hungrig: Erneut Franz-Aaron Ullrich in der 68. Minute und Justin Rossello nur drei Minuten später (71.) schraubten das Ergebnis auf 0:4 in die Höhe. Lukas Zscherneck gelang in der 78. Minute per Foulelfmeter zumindest der Ehrentreffer zum 1:4, bevor Ricardo Kindler in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer den 1:5-Endstand besiegelte.
In Ortrand entwickelte sich eine packende Begegnung, in der die Gastgeber eine enorme Moral bewiesen. Zunächst jubelten jedoch die Gäste, als Jannick Sauer in der 14. Minute das 0:1 markierte. Magnus Richter glich in der 25. Minute zum 1:1 aus, doch erneut war es Jannick Sauer, der in der 31. Minute zur 1:2-Pausenführung für Golßen traf. Im zweiten Durchgang drehte die Eintracht dann richtig auf: Marco Schneider egalisierte in der 56. Minute zum 2:2, bevor Sebastian Gorczak in der 66. Minute die Partie zur 3:2-Führung drehte. Den Schlusspunkt unter eine starke zweite Halbzeit setzte Denny Dörschel in der 83. Minute mit dem Treffer zum 4:2-Endstand.
Das mit Spannung erwartete Stadtderby hielt alles, was es versprach, und lockte die 695 Zuschauern an. Die Partie begann mit einem Schock für die Spielvereinigung, als Thomas Müller bereits in der 1. Minute ein unglückliches Eigentor zur 0:1-Führung für die Sängerstädter unterlief. Doch derselbe Thomas Müller wurde zum tragischen Helden der Wiedergutmachung, als er in der 53. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Tom Plewka drehte die Begegnung in der 68. Minute sogar zur 2:1-Führung für die SpVgg, doch die Freude währte nur kurz. Julian Nemitz glich in der 71. Minute zum 2:2 aus, bevor Justin Schumann in der 81. Minute den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:3 für den FC Sängerstadt markierte.
In Lichterfeld sahen die 69 Zuschauer eine Partie, die vor allem durch die defensive Stabilität der Hausherren geprägt war. Der Mann des Tages war zweifellos Nico Hertmanowski, der die Alemannia fast im Alleingang bezwang. In der 30. Minute besorgte er die 1:0-Führung und gab seinem Team damit die nötige Sicherheit. Altdöbern bemühte sich im zweiten Durchgang zwar um den Anschluss, fand aber keine Lücke im blau-weißen Abwehrverbund. In der 62. Minute war es erneut Nico Hertmanowski, der mit seinem zweiten Treffer zum 2:0 alles klar machte und den Heimsieg sicherstellte.
Eine Machtdemonstration erlebten die 129 Zuschauer in Schipkau. Die Hausherren spielten sich in einen Rausch und ließen den Gästen aus Annahütte nicht den Hauch einer Chance. Die Torfolge war fast im Takt der Dominanz zu bestaunen: Steve Krettek (12.), Lucas Schlenger (32.), Leon Ben Hahn (34.) und Richard Stirz (37.) sorgten bereits zur Pause für einen uneinholbaren 4:0-Vorsprung. Auch nach dem Seitenwechsel kannte die Partie nur eine Richtung. Erneut Leon Ben Hahn in der 58. Minute und Max Goszczak kurz vor dem Ende (85.) schraubten das Ergebnis auf den deutlichen 6:0-Endstand.
Was sich in Schönwalde abspielte, lässt sich kaum in Worte fassen – ein Elf-Tore-Wahnsinn vor 65 Zuschauern, der an Dramatik nicht zu überbieten war. Die Führung wechselte fast im Minutentakt: Richard Jank brachte Ruhland in der 21. Minute in Front, doch Robert Köppchen antwortete mit einem Doppelschlag in der 31. und 32. Minute zur 2:1-Führung. Zur Pause stand es nach weiteren Treffern von Jank (35.), Tom-Niklas Tietze (37.) und Leon Guckel (38.) bereits 3:3.
In der zweiten Halbzeit ging das Spektakel weiter: Richard Jank markierte in der 51. Minute seinen dritten Treffer zum 3:4, woraufhin Robert Köppchen in der 53. Minute ebenfalls mit seinem dritten Tor zum 4:4 konterte. Nachdem Moritz Ullbrich Ruhland in der 58. Minute erneut mit 4:5 nach vorne gebracht hatte, schlug Wacker in der Schlussphase zurück. Kevin Schulz glich in der 78. Minute zum 5:5 aus, kurz bevor Stefan Frankus bei den Gästen mit Gelb-Rot (79.) vom Platz musste. In Überzahl erlöste Leon Guckel sein Team in der 85. Minute mit dem Treffer zum unfassbaren 6:5-Endstand.
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