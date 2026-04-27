Wacker 21 Schönwalde gewinnt 6:5-Wahnsinn, 695 Zuschauer beim Derby

SG Aufbau Halbe – Heideseer Sportverein 0:6

Vor 85 Zuschauern lieferte der Heideseer Sportverein eine beeindruckende Machtdemonstration ab. Von Beginn an ließen die Gäste keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen. Der Mann des Tages war zweifellos Mike Gaedicke, der bereits in der 7. Minute die 0:1-Führung erzielte und in der 18. Minute auf 0:2 erhöhte. Anton Richter schraubte das Ergebnis noch vor der Pause in der 36. Minute auf 0:3. Auch nach dem Seitenwechsel kannte die Partie nur eine Richtung: Juan Miguel Herrero Escobar markierte in der 51. Minute das 0:4, bevor erneut Anton Richter in der 59. Minute zum 0:5 traf. Den Schlusspunkt setzte der überragende Mike Gaedicke in der 86. Minute mit seinem dritten Treffer zum 0:6-Endstand.

Ludwigsfelder FC II – SG Niederlehme 1912 2:1

In Ludwigsfelde sahen die 48 Zuschauer einen Blitzstart der Hausherren, der letztlich den Ausschlag gab. Innerhalb von nur zwei Minuten schockte Sebastian Eichhorn die Gäste: In der 10. Minute erzielte er das 1:0 und legte in der 12. Minute sofort das 2:0 nach. Die SG Niederlehme 1912 brauchte lange, um sich von diesem Doppelschlag zu erholen, bewies aber in der Schlussphase Moral. In der 82. Minute gelang Maximilian Erdmann der 2:1-Anschlusstreffer, was für eine turbulente Endphase sorgte. Die Brandenburgliga-Reserve der Ludwigsfelder verteidigte den knappen Vorsprung jedoch mit viel Einsatz über die Zeit.

SG Wacker Motzen – SV Zernsdorf 0:1

In Motzen entwickelte sich vor 99 Zuschauern ein klassisches Geduldsspiel. Beide Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum nennenswerte Großchancen zu. Es war eine jener Begegnungen, in denen ein einziger Geistesblitz über die Punktevergabe entscheiden würde. Dieser Moment ereignete sich kurz nach dem Seitenwechsel: In der 54. Minute fasste sich Jonas Hildebrandt ein Herz und erzielte das goldene Tor zum 0:1 für den SV Zernsdorf. Wacker Motzen warf in der restlichen Spielzeit alles nach vorne, biss sich aber am stabilen Abwehrriegel der Gäste die Zähne aus.

RSV Waltersdorf 1909 – Ruhlsdorfer BC 1923 1:2

In Waltersdorf sahen die 38 Zuschauer eine effektive Gästemannschaft, die vor allem in der ersten Halbzeit ihre Chancen eiskalt nutzte. Marvin Voigt wurde zum Matchwinner für den Ruhlsdorfer BC 1923. In der 21. Minute markierte er die 0:1-Führung und legte tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, in der 48. Minute (45.+3), das psychologisch wichtige 0:2 nach. Der RSV Waltersdorf 1909 kam im zweiten Durchgang besser in die Zweikämpfe und belohnte sich in der 79. Minute durch den 1:2-Anschlusstreffer von Paul Knabe. Zu mehr reichte es jedoch nicht mehr, da Ruhlsdorf den Sieg leidenschaftlich verteidigte.

SV Teupitz/Groß Köris – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 2:1

Was für ein turbulenter Beginn in Teupitz vor 80 Zuschauern! Die Partie war kaum angepfiffen, da zappelte der Ball bereits im Netz: Simon Frommelt brachte die Hausherren in der 1. Minute mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Eintracht-Reserve folgte prompt, als Ferris Mohmand bereits in der 6. Minute zum 1:1 ausglich. Danach entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch auf Augenhöhe. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung: In der 84. Minute wurde Tim-Thorben Tinius zum gefeierten Helden, indem er den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:1 für den SV Teupitz/Groß Köris erzielte.

SV Blau-Weiß Dahlewitz II – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 2:3

In Dahlewitz sahen die 80 Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Dominik Engelage in der 8. Minute zum 0:1 traf. Sven Pöggel glich in der 18. Minute zum 1:1 aus, doch erneut war es Dominik Engelage, der in der 34. Minute die 1:2-Pausenführung für Deutsch Wusterhausen besorgte. Im zweiten Durchgang erhöhte Louis Harm in der 68. Minute auf 1:3. Dahlewitz gab nicht auf und kam durch Mauricius Mang in der 79. Minute zum 2:3-Anschluss, konnte die knappe Heimniederlage gegen die "Dotscher" jedoch nicht mehr abwenden.

SG Großziethen II – SV Rangsdorf 28 2:4

Vor 40 Zuschauern entwickelte sich eine kuriose Partie, die vor allem durch eine ereignisreiche erste Halbzeit und zwei unglückliche Momente im zweiten Durchgang geprägt war. Janis Ole Bering brachte Rangsdorf in der 16. Minute mit 0:1 in Führung, doch Nico Herter glich in der 25. Minute zum 1:1 aus. Erneut Janis Ole Bering stellte in der 35. Minute auf 1:2, woraufhin Aiham Saleem in der 42. Minute den erneuten Ausgleich zum 2:2 markierte. Die Entscheidung fiel dann durch zwei bittere Missgeschicke der Hausherren: Ein Eigentor von Sascha Priltz in der 58. Minute brachte Rangsdorf mit 2:3 in Front, bevor ein weiteres Eigentor durch Lukas Schmidt in der 87. Minute den 2:4-Endstand besiegelte.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SV Siethen 1977 2:1

Vor 90 Zuschauern bewies die Reserve der Preußen eine tolle Moral und drehte einen Rückstand. Die Gäste vom SV Siethen 1977 gingen in der 16. Minute durch William Hermsdorf mit 0:1 in Führung. Die Hausherren zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kämpften sich zurück in die Begegnung. In der 34. Minute markierte Michell Steinbuch den wichtigen Ausgleich zum 1:1. Die Partie blieb lange offen, bis schließlich Jonas Marcellus Ziegler in der 73. Minute zur Stelle war und den Treffer zum 2:1-Heimsieg für Blankenfelde-Mahlow II erzielte.