Wackelnde Trainerstühle und Derbytime auf der Glaserkuppe Sowohl FC Carl Zeiss Jena als auch der ZFC Meuselwitz bestreiten am 12. Spieltag der Regionalliga Nordost bereits ihr zweites Thüringenderby in dieser Saison.

Beide Teams, vor allem die Trainer, sorgen aktuell für viel Furore in den Fanlagern, es läuft einfach nicht. Jena hat bereits eine Drei- Punkte- Durststrecke seit 6 Ligaspielen und die Meuselwitzer mussten am vergangenen Samstag schon ihre 9. Pleite einstecken (4:0 vs. CFC).

Der Trainer des FCC, Andreas Patz, sagt zu der aktuellen Situation folgendes: „Aktuell fehlt das Quäntchen Glück“. Auch beim Spiel gegen die 47er aus Berlin kam die Mannschaft aus dem Paradies nicht über ein 0:0 hinaus. In vielen der vergangenen Spiele ist immer wieder zu sehen, dass die Jenaer durch tolle Kombinationen und einem fassettenreichen Spiel immer wieder zu vielen Torchancen kommen, aber sich nicht belohnen. „Wir sind megaenttäuscht“ so Patz nach der Partie gegen Lichtenberg. In Meuselwitz hingegen wird Trainer Heiko Weber immer mehr zum Gesprächsthema Nummer eins. Die schwer zu erkennende Spielphilosphie, mangelnde Taktiken oder auch die Kaderplanung, macht vielen ZFC- Fans große Sorgen. Unter Heiko Weber konnte der ZFC bisher nur 2 Siege einfahren und rennen aktuell, wie der FCC, zu 100% ihren Erwartungen hinterher. Was dem ZFC auch nicht wirklich in die Karten spielt, ist das aktuelle Verletzungspech, gleich 5 Stammspieler fehlten Heiko Weber gegen den Chemnitzer FC. Auch die letzten Begegnungen beider Mannschaften sprechen eine klare Sprache, nämlich für den FC Carl Zeiss Jena.