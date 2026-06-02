Wachwechsel bei Riesaer Reserve: Jörg Soujon folgt auf David Wukasch

Eine Ära geht bei der zweiten Mannschaft der BSG Stahl Riesa zu Ende. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wird Cheftrainer David Wukasch sein Amt zum Saisonende niederlegen. Wukasch hatte die sportliche Leitung bereits im März über seinen Entschluss informiert, der rein persönliche Gründe hat. Damit endet eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, die im Winter 2018 begann: Damals übernahm „Wuke“ die Reserve in scheinbar aussichtsloser Lage mit mickrigen zwei Zählern auf dem Konto. Er führte das Team Schritt für Schritt aus dem Tabellenkeller und formte es zu einer etablierten Kraft in der Kreisoberliga.
Den bisherigen Höhepunkt feierte er 2020 mit dem Gewinn des Kreispokals durch ein 2:1 gegen den LSV Tauscha. Nun könnte sich der Kreis perfekt schließen: Neben den drei verbleibenden Punktspielen steht Riesa am 27. Juni im Pokalfinale in Coswig gegen den Großenhainer FV. Die Mannschaft brennt darauf, ihrem scheidenden Coach den zweiten Pokalsieg als Abschiedsgeschenk zu präsentieren. Wukasch bedankte sich in einem emotionalen Statement bei seiner Familie und dem Mannschaftsrat für die jahrelange Unterstützung und betonte, dem Verein auch künftig abseits des Rasens helfen zu wollen.
Die Nachfolge an der Seitenlinie ist bereits in trockenen Tüchern. Ab dem 1. Juli 2026 übernimmt Jörg Soujon das Kommando bei der Stahl-Reserve. Der 51-Jährige ist im regionalen Fußball ein bekanntes Gesicht und bringt eine Vita mit, die perfekt zu den Riesaer Ambitionen passt. Während seiner aktiven Zeit unter anderem in Ostrau und Döbeln am Ball, feierte er als Trainer später große Erfolge.
Den HFC Colditz führte Soujon einst in die Landesklasse und etablierte das Team dort über vier Jahre. Beim Roßweiner SV sammelte er mit der Kreisoberliga-Meisterschaft und zwei Kreispokalsiegen fleißig Titel, ehe er zuletzt drei Jahre lang den SV Ostrau coachte.
Die Erwartungen an den neuen Übungsleiter sind klar definiert. Die Vereinsführung um Uwe Hecht sieht in Soujon den idealen Architekten für die anstehenden Aufgaben. Die Marschroute für die kommenden Jahre steht fest: Aus einer gesunden Mischung von hungrigen Talenten aus dem eigenen Nachwuchs und erfahrenen Akteuren soll Soujon eine schlagkräftige Einheit formen, die in naher Zukunft den Sprung in die Landesklasse schafft. Mit Soujons Erfahrung im Aufstiegskampf blickt man bei der BSG dem neuen Kapitel optimistisch entgegen.