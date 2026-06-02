Wachwechsel bei Riesaer Reserve: Jörg Soujon folgt auf David Wukasch

Den HFC Colditz führte Soujon einst in die Landesklasse und etablierte das Team dort über vier Jahre. Beim Roßweiner SV sammelte er mit der Kreisoberliga-Meisterschaft und zwei Kreispokalsiegen fleißig Titel, ehe er zuletzt drei Jahre lang den SV Ostrau coachte.

Das Ziel heißt Landesklasse

Die Erwartungen an den neuen Übungsleiter sind klar definiert. Die Vereinsführung um Uwe Hecht sieht in Soujon den idealen Architekten für die anstehenden Aufgaben. Die Marschroute für die kommenden Jahre steht fest: Aus einer gesunden Mischung von hungrigen Talenten aus dem eigenen Nachwuchs und erfahrenen Akteuren soll Soujon eine schlagkräftige Einheit formen, die in naher Zukunft den Sprung in die Landesklasse schafft. Mit Soujons Erfahrung im Aufstiegskampf blickt man bei der BSG dem neuen Kapitel optimistisch entgegen.