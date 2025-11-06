"Wachsam, diszipliniert, effektiv" – MTV will in Braunschweig punkten

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge steht der MTV Wolfenbüttel am Freitagabend (19 Uhr) bei Eintracht Braunschweig II unter Zugzwang. Trainer Deniz Dogan erwartet ein „schwieriges Spiel“ – und einen Gegner, der trotz Tabellenplatz 14 über deutlich mehr Potenzial verfügt, als die Zahlen vermuten lassen.

„Braunschweig ist für mich deutlich unterbewertet“, sagt Dogan. „Sie haben bislang nicht die Punkte geholt, die sie sich vorgenommen hatten, verfügen aber über große individuelle Qualität. Nach dem Trainerwechsel haben sie zuletzt verdient gewonnen und befreit aufgespielt – sie sind also klar im Aufwind.“

Die Partie ist für den MTV ein richtungsweisendes Duell. Nach dem ordentlichen Auftritt gegen Heeslingen (0:1) will die Mannschaft wieder Zählbares mitnehmen. „Die Art und Weise, wie wir zuletzt aufgetreten sind, hat gestimmt – daran wollen wir anknüpfen“, betont Dogan.

Der Trainer fordert vor allem Konzentration und Konsequenz: „Wir müssen von Beginn an wachsam sein, die Zweikämpfe annehmen und den gegnerischen Spielaufbau konsequent unterbinden. Gleichzeitig wollen wir schnell in unser eigenes Spiel finden und endlich wieder Punkte einfahren.“