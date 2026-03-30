Wachablösung: Sielow triumphiert im Spitzenspiel der Landesklasse Landesklasse Süd: Mit einem deutlichen Heimsieg gegen Schlieben übernimmt die SG Sielow am 20. Spieltag wieder die Tabellenführung. von LS · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Anna Richter

In der brandenburgischen Landesklasse Süd kam es am 20. Spieltag zur entscheidenden Wendung im Kampf um die Meisterschaft. Während die SG Sielow im direkten Duell der Spitzenmannschaften eine dominante Leistung zeigte und auf den ersten Platz kletterte, bleibt die Situation im Tabellenkeller nach mehreren knappen Ergebnissen und Eigentoren in der Schlussphase weiterhin angespannt.

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Vor 111 Zuschauern eröffnete Lukas Scholz in der 46. Minute die Torfolge mit dem 1:0. Derselbe Akteur erhöhte in der 60. Minute auf 2:0, bevor Julian Ullrich in der 75. Minute den Treffer zum 3:0-Endstand markierte. Der SV Lausitz Forst belegt nach diesem Sieg mit 22 Punkten aus 19 Spielen den zehnten Tabellenplatz. Der SC Spremberg rangiert mit 13 Punkten weiterhin auf dem 14. Platz.

In einer torarmen Begegnung vor 100 Zuschauern sicherte Lucas Wienick den Hausherren mit seinem Tor in der 56. Minute den knappen 1:0-Sieg. Durch diesen Erfolg steht der VfB Herzberg 68 mit 36 Punkten auf dem fünften Rang. Die SG Friedersdorf verbleibt mit 13 Zählern auf dem 13. Tabellenplatz.

Vor 93 Zuschauern brachte Sven Erik Schwella die Gastgeber in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Julius Unglaube baute den Vorsprung in der 35. Minute auf 2:0 aus, ehe Tom Fuchs in der 43. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 für den SV Großräschen erzielte. Die Eintracht aus Peitz belegt nun mit 32 Punkten den sechsten Platz, während Großräschen mit 20 Punkten auf Rang elf geführt wird.

81 Zuschauer sahen in Burg eine deutliche Niederlage der Hausherren. Jost Hanke erzielte in der 7. Minute das 0:1, worauf Paul Schötzigk in der 27. Minute mit dem 1:1 antwortete. Kurz darauf brachte Martin Borchert die Gäste in der 29. Minute mit 1:2 wieder nach vorn. In der zweiten Halbzeit erhöhten Tom Mikolajek in der 49. Minute auf 1:3, John Luca Prill in der 60. Minute auf 1:4 und erneut Martin Borchert in der 70. Minute zum 1:5-Endstand. Luckau steht damit punktgleich mit Peitz auf dem siebten Platz.

Vor 65 Zuschauern ging der SV Motor Saspow durch Ole Jannes Knuth in der 28. Minute mit 0:1 in Führung. Ein Eigentor von Jonas Kummer in der 39. Minute bescherte dem Spremberger SV den 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel entschied Dennis Schelske die Partie mit drei aufeinanderfolgenden Toren in der 48., 66. und 78. Minute zum 1:4-Auswärtssieg. Saspow festigt mit 30 Punkten den achten Tabellenplatz.

In einer dramatischen Schlussphase vor 75 Zuschauern ging Kolkwitz zunächst durch Sascha Tresper in der 25. Minute mit 1:0 in Führung. Fabian Rink glich in der 30. Minute zum 1:1 für die Germania aus. Ein Eigentor von Tobias Schroschk in der zweiten Minute der Nachspielzeit (90'+2) besiegelte schließlich den 2:1-Sieg für den Kolkwitzer SV 1896, der damit mit 42 Punkten Tabellendritter bleibt. Peickwitz belegt mit 12 Punkten den letzten Rang.

Vor 49 Zuschauern setzte sich der Tabellenvierte souverän durch. Dennis Hauska traf in der 27. Minute zum 1:0, Niklas Keller erhöhte in der 49. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt zum 3:0 setzte Lennard Mund in der 75. Minute. Groß Gaglow weist nun 37 Punkte auf, während Bad Liebenwerda bei 18 Punkten auf dem zwölften Platz verweilt.