Wachablösung in der Landesklasse: Babelsberg 74 stürmt an die Spitze Landesklasse West: Brieselang lässt in Brandenburg Federn, während die Konkurrenz aus Babelsberg und Pankow die Gunst der Stunde eiskalt nutzt.

In der Landesklasse West markierte der 17. Spieltag eine Zäsur im Kampf um die Meisterschaft. Es war ein Samstagnachmittag voller Leidenschaft, an dem die Tabellenführung den Besitzer wechselte und im Tabellenkeller mit offenem Visier um das sportliche Überleben gerungen wurde. Während einige Teams über sich hinauswuchsen, erlebten andere bittere Rückschläge vor heimischer Kulisse.

Vor 116 Zuschauern entwickelte sich in Perleberg eine torreiche Begegnung, in der die Gäste zunächst die totale Kontrolle übernahmen. Jendrik Sarnow eröffnete den Torreigen mit dem 0:1, gefolgt vom 0:2 durch Maciej Lukasz Waskowski. Ein unglückliches Eigentor von Jarno Hesse schraubte das Ergebnis sogar auf 0:3 in die Höhe. Doch Perleberg bewies Moral: Jonas Steiner verkürzte auf 1:3 und Thomas Brackrock ließ die Heimfans beim 2:3 noch einmal von einer Sensation träumen. Christopher Fuchs setzte jedoch mit dem 2:4 den Schlusspunkt unter die Hoffnungen der Gastgeber.

In einem nervenaufreibenden Kellerduell vor 51 Zuschauern teilten sich Wittstock und Falkensee die Punkte. Nick Matuschak brachte die Hausherren zunächst mit 1:0 in Führung, doch Sebastian Rahn egalisierte für die Gäste zum 1:1. Erneut schien das Pendel zugunsten von Wittstock auszuschlagen, als Tommy Hordan das 2:1 markierte. Nico Krüger rettete Falkensee mit seinem Treffer zum 2:2-Endstand jedoch einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf.

Michendorf musste vor 71 Zuschauern eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Dabei begann alles nach Plan, als Mateo Herrmann die SG mit 1:0 in Front schoss. Schenkenberg zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drehte die Partie durch Marvin Strehlau, der den Ausgleich zum 1:1 erzielte. In der Folge sorgten Pascal Karaterzi mit dem 1:2 und Rico Schilling mit dem 1:3 für den Auswärtssieg der Empor-Elf.

Drama pur in Pankow vor 104 Zuschauern. Das Tabellenschlusslicht aus Premnitz schockte die Gastgeber zunächst, als Noah Peuker-Renaud das überraschende 0:1 erzielte. Der Favorit aus Pankow brauchte Zeit, schlug dann aber zurück: Tony Gnad gelang der wichtige Ausgleich zum 1:1, bevor Noah Hahlweg mit dem Treffer zum 2:1 den Heimsieg und damit den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz perfekt machte.

Eine klare Angelegenheit erlebten die 83 Zuschauer in Saarmund. Die Gäste aus Golm dominierten das Geschehen und gingen durch Oliver Tobias mit 0:1 in Führung. Mathias Vogel erhöhte auf 0:2, ehe Alexander Beine mit dem 0:3 den Deckel auf die Partie setzte und Saarmund ohne Punkte zurückließ.

Vor der Kulisse von lediglich 24 Zuschauern entführte Pritzwalk drei Zähler aus Babelsberg. Nico Trenner stellte die Weichen mit seinem Tor zum 0:1 früh auf Sieg. Moritz Lucht sorgte mit dem 0:2 für die endgültige Entscheidung gegen eine glücklose Reserve des SV Babelsberg 03.

Ein Schützenfest an der Rudolf-Breitscheid-Straße bescherte dem FSV Babelsberg 74 vor 68 Zuschauern die Tabellenführung. Daniel Suhr eröffnete die Gala mit dem 1:0, Sven Baltrusch erhöhte auf 2:0 und Moritz Göring legte das 3:0 nach. Nach dem 4:0 durch Daniel Suhrs zweiten Treffer schien die Messe gelesen. Wittenberge kam durch Tobias Bober (4:1) und Hannes Zemelka (4:2) zwar noch einmal heran, doch Moritz Göring machte mit dem 5:2 alles klar.