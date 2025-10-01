Wachablösung: FC Carl Zeiss Jena nach 1:0 gegen Lok Leipzig nun vorne

Das Spitzenspiel hielt, was es versprach. Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie zweier Topteams, die sich nichts schenkten. Vor allem die Defensive der Gastgeber stand sicher und ließ den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer nur selten zur Entfaltung kommen.

Der entscheidende Moment des Abends folgte kurz nach der Pause. In der 52. Minute war es Maxim Hessel, der zur umjubelten Führung für den FC Carl Zeiss Jena traf. Sein Treffer brachte das Stadion zum Beben und gab den Hausherren Rückenwind für die verbleibende Spielzeit.

Lok Leipzig drängte in der Folge auf den Ausgleich, doch die Abwehrreihe der Thüringer hielt stand. Zudem schwächte sich der bisherige Tabellenführer selbst: In der 75. Minute sah Lukas Wilton die Rote Karte. Mit einem Mann weniger fiel es den Gästen schwer, noch einmal entscheidend zurückzukommen.

Am Ende brachte Jena den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte einen Sieg, der in seiner Bedeutung kaum zu überschätzen ist. Die Mannschaft steht nun mit 25 Punkten punktgleich mit Lok Leipzig, hat jedoch das deutlich bessere Torverhältnis und übernimmt somit die Tabellenführung.