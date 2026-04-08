Wachablösung an der Spitze: SV Lichtenberg 47 stürmt auf Platz eins

In der NOFV-Oberliga Nord kam es am heutigen Abend zu einer entscheidenden Wende im Titelrennen. Bei den heutigen Nachholspiele zeigten die Akteure auf den Plätzen eine Mischung aus taktischer Disziplin und hochemotionalem Einsatz. Während ein Team den Thron bestieg, kämpften andere leidenschaftlich um jeden Zähler für den Klassenerhalt.
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In einer emotionalen Begegnung an der Ostseeküste demonstrierte der SV Lichtenberg 47 seine Ambitionen auf die Meisterschaft. Die Gäste begannen konzentriert und gingen bereits in der 9. Minute durch Hannes Graf mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Favorit den Druck, was in der 53. Minute zum 0:2 durch Kevin Owczarek führte. Der FC Anker Wismar gab sich jedoch nicht kampflos geschlagen und suchte den Anschluss. In der 70. Minute erzielte Evgeni Pataman das 1:2 und hauchte den Hausherren neues Leben ein. In einer hitzigen Schlussphase sah Timo Schroeder aufseiten der Lichtenberger in der 92. Minute die Rote Karte. Trotz der Unterzahl fiel in der 90.+3 Minute der Treffer zum 1:3-Endstand, der den Sieg der Berliner zementierte.
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Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer im Duell zwischen Tennis Borussia Berlin und der SG Dynamo Schwerin. Die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern erwischten den besseren Start, als Beau Umberto Reit in der 19. Minute zum 0:1 traf. Die Berliner antworteten jedoch mit viel Leidenschaft: Emir Can Gencel glich in der 27. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause drehte Fabian Klawa in der 44. Minute die Partie mit seinem Tor zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität hoch. In der 61. Minute markierte Mahdi Mohammadi den Ausgleich zum 2:2. In der 68. Minute bot sich den Gästen die Chance zur Führung, doch Mario Schilling scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart Yannik Bangsow, sodass es am Ende bei der Punkteteilung blieb.
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