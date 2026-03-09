Wachablösung an der Spitze: Schlieben erklimmt den Thron Landesklasse Süd: Während der TSV Schlieben die Tabellenführung übernimmt, strauchelt die SG Sielow im Topspiel des Wochenendes. von LS · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Frank Kaiser

In der Landesklasse Süd hat der 17. Spieltag für ein regelrechtes Beben an der Tabellenspitze gesorgt. In einer Liga, die von Leidenschaft und dramatischen Wendungen lebt, wurden an diesem Wochenende die Weichen für den Aufstiegskampf völlig neu gestellt.

Vor 43 Zuschauern entwickelte sich im Keller der Tabelle ein kampfbetontes Duell. Tobias Tornow brachte die SG Burg zunächst mit 1:0 in Führung. Doch der Spremberger SV schlug zurück: Johann Wittig glich zum 1:1 aus, bevor Philip Dubrau das Spiel mit seinem Treffer zum 1:2 zugunsten der Gäste drehte. Am Ende rettete ein Eigentor von Daniel Polyakov der SG Burg den Punkt zum 2:2-Endstand. Burg bleibt damit mit nun 7 Punkten das Schlusslicht der Tabelle.

Mit der stattlichen Kulisse von 158 Zuschauern im Rücken untermauerte Schlieben seine Ambitionen. Maurice Donath markierte das 1:0, und Mario Baumert erhöhte auf 2:0. Der Anschlusstreffer zum 2:1 durch Ben Janitz für die SG Friedersdorf kam zu spät, um den Sieg der Hausherren zu gefährden. Durch diesen Erfolg klettert der TSV 1878 Schlieben mit 40 Punkten auf den ersten Tabellenplatz.

Nur 37 Zuschauer wurden Zeugen eines dramatischen Finishs. Franz Goethel brachte den SC Spremberg mit 1:0 in Front, doch Felix Braun erzielte den Ausgleich zum 1:1. Als sich bereits alles auf ein Unentschieden eingestellt hatte, traf Moritz Lehmann in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 1:2-Sieg für den SV Großräschen.

Vor 75 Zuschauern gelang dem FC Bad Liebenwerda ein deutlicher Befreiungsschlag. Michael Nicklisch eröffnete den Reigen mit dem 1:0, Johannes Hennig legte zum 2:0 nach, und Enrico Bahr besiegelte mit seinem Tor zum 3:0 den Heimsieg. Damit klettert Liebenwerda auf Rang 12 der Tabelle.

Ein wahres Torfestival bot sich den 78 Zuschauern in Peickwitz. Bennett-Leander Stein (0:1) und Luis Medelnik (0:2) brachten die Gäste früh in Führung. Martin Hannatzsch verkürzte für Germania auf 1:2, doch Paul Fabian (1:3) und erneut Luis Medelnik (1:4) stellten die Weichen auf Sieg. Samy Dankhoff stemmte sich mit dem 2:4 und 3:5 gegen die Niederlage, doch Luis Medelnik war an diesem Tag nicht zu stoppen: Mit seinem dritten (2:5) und vierten Treffer (3:6) krönte er seine überragende Leistung. Herzberg festigt damit den vierten Tabellenplatz.

Der FSV Rot-Weiß Luckau präsentierte sich vor 80 Zuschauern defensiv stabil und offensiv effizient. John Luca Prill sorgte für die 1:0-Führung, bevor Tim Kranz mit dem 2:0 alles klar machte. Luckau schiebt sich damit auf den siebten Rang vor.

In einer knappen Begegnung vor 79 Zuschauern reichte ein einziger Geniestreich zum Sieg. Mika Nowke erzielte das goldene Tor zum 0:1-Endstand für den SV Lausitz Forst, der damit wichtige drei Punkte aus Saspow entführt.